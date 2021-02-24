МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. За прошлый 2020 год в России на 2% выросло потребление водки.

Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), это 4,9 литра на душу населения.

Регионами-лидерами по потреблению стали Сахалинская и Магаданская области. Это 12,4 литра и 11,6 литра соответственно.

Если в первом субъекте зафиксирован рост на два процента, то во втором — падение на ту же величину.

Далее идут:

Коми (11,2 литра, рост 3%),



Карелия (9,8 литра, тот же показатель, что и год назад),

Чукотский автономный округ (9,4 литра, падение на 6%).



Больше всего в процентном отношении взлетело потребление водки в Калининградской области: сразу на 39%. Это 5,6 литра на человека.

Как прокомментировал изданию глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, удаленные от центра страны территории лидируют в рейтинге из-за проблем с логистикой: чем сложнее доставлять в магазины нелегальную продукцию, тем выше в официальной статистике алкоголизация населения.