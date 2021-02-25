МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Ввести в России в практику продуктовые карточки для малоимущих граждан предложил Союз потребителей России Минпромторгу, пишет газета "Известия". Большинство россиян захотели получать две пенсии

Гражданам, кто уже получают жилищные пособия, предложили помимо этого компенсировать часть расходов на продукты питания.

Речь идет о той категории россиян, у которых доля платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в семейном доходе составляет более 22%. Таких граждан государство уже признало нуждающимися: им компенсируют часть коммунальных трат.

По мнению Союза потребителей, необходимо ввести в практику в России ежемесячно перечислять в среднем три тысячи рублей на семью. Эти деньги будет разрешено тратить только на отечественное продовольствие.

Всего, по мнению авторов инициативы, из бюджета будет необходимо потратить на эту меру не более 9 миллиардов рублей в месяц. Это 81 миллиард рублей до конца текущего 2021 года. Но: если выплаты удастся запустить с 1 апреля.

Как прокомментировал глава Союза потребителей Петр Шелищ, государство сможет таким образом поддержать не только нуждающихся россиян, но и пищевую отрасль страны.