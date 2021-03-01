МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на оливковое масло в России поднимутся на 15% из-за снижения урожая оливок в Греции, Италии и Испании. Ввиду высокого спроса на этот продукт в ЕС его стоимость возрастает на 20-40% год к году. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники, близкие к производителям, и собеседники среди торговых сетей. Диетолог назвал особенно полезный продукт для восстановления после COVID

Как утверждает один из поставщиков, на стоимости оливкового масла может негативно сказаться ожидаемое снижение урожая оливок в Испании из-за неблагоприятных климатических условий. Всего на эту страну приходится около 50% мирового производства оливок.

Снижение урожая оливок на 10-30% также ожидается в Греции и Италии. По данным крупной торговой сети, новые закупки итальянского масла обходятся дороже на 6-15%, цены на масло из Греции не менялись. В другой сети также отмечают повышение стоимости продукта, но уверены, что это связано с курсом валют.

Отмечается, что потребление оливкового масла в России растет. По данным NielsenIQ, с февраля 2020 года по январь 2021 года продажи продукта в натуральном выражении увеличились на 7,7%, в денежном — на 17,1% год к году. Для сравнения: продажи всей категории съедобных масел за тот же период выросли на 1,7% и 14,3% соответственно. По мнению источников "Коммерсанта", рост спроса может быть связан с переходом потребителей на готовку дома в связи с ограничениями из-за пандемии COVID-19, что сказалось на продажах нескольких импортных продуктов.

Директор Масложирового союза Михаил Мальцев, в свою очередь, напомнил о том, что Россия в год импортирует 15-20 тысяч тонн оливкового масла — это менее 0,3% рынка всех растительных масел.

Как следует из данных в отчете ГК "Русагро", 50% российского импорта оливкового масла приходится на Испанию, 41% — на Италию, а 6% — на Грецию. Назван продукт, который нужно исключить, чтобы избавиться от лишнего веса

Исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев отметил, что оливковое масло — один из основных продуктов в рационе приверженцев здорового образа жизни, а его покупатели в России не так чувствительны к колебаниям цен, так что вряд ли стоит ждать заметного снижения продаж. Кроме того, он обратил внимание на то, что оливковое масло довольно часто продается по промо, причем с довольно глубокими скидками.