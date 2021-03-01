МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве. Торговые сети предупредили о росте цен на яйца и мясо птицы

"ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ — ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", — рассказали в пресс-службе регулятора.

По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2%, охлажденные и мороженые куры — на 2,6%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Например, за период с 16 по 24 февраля цены выросли на 1,1%. В свою очередь куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица стала лидером по росту цен — они выросли на 1,9%.