МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Крупнейшие российские производители мяса птицы договорились не повышать отпускные цены на социально значимую птицеводческую продукцию в течение двух месяцев, однако отрасль рассчитывает на меры поддержки со стороны государства, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Производители договорились о сдерживании цен на птицу и яйца

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев во вторник провел совещание с представителями птицеводческой отрасли, на котором рассматривались вопросы роста цен на мясо птицы и яйца в России. Министерство по итогам совещания сообщило, что компании, входящие в Национальный союз птицеводов, договорились о сдерживании роста цен на мясо птицы и яйца.

"Это абсолютно добровольные действия компаний. Предприятия взяли на себя обязательство, что на такие социально значимые продукты, как тушка и яйца, они в ближайшие несколько месяцев не будут повышать цены. Пока мы говорим о двух месяцах", — сказал Лахтюхов.

"В ответ мы просим Минсельхоз и правительство РФ о конкретных мерах поддержки: увеличение лимита по льготным инвестиционным кредитам, пролонгация инвесткредитов. И мы надеемся на субсидии для производителей за килограмм произведенной продукции. Это сможет поддержать отрасль в текущей ситуации", — добавил он. Эксперт назвал четыре причины подорожания мяса птицы

Глава союза подчеркнул, что в рамках решения компаний отрасли речь не идет о фиксации конкретного уровня цен или о диапазоне цен. "Мы говорим о том, что не будем повышать цены с текущих уровней, и я не думаю, что это решение является предметом внимания со стороны ФАС", — указал Лахтюхов.

По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2%, охлажденные и мороженые куры — на 2,6%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Например, за период с 16 по 24 февраля цены выросли на 1,1%.

Куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица стала лидером по росту цен — они выросли на 1,9%. Минсельхоз РФ отмечал, что рост цен на продукцию птицеводства вызван тремя основными факторами: увеличением стоимости кормов, снижением объемов производства из-за распространения гриппа птиц, а также сокращением импорта инкубационных яиц из-за осложнения эпизоотической ситуации в Евросоюзе.