МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Россияне активно готовятся к празднованию Масленицы, которая в этом году пройдет с 8 по 14 марта, и приобретают различные товары для приготовления блинов, так, за последний месяц спрос на блинницы на площадке крупнейшего российского интернет-ритейлера Wildberries вырос почти в 1,5 раза, сообщили РИА Новости в компании. Диетолог рассказала, сколько блинов можно за раз съесть в Масленицу

"Согласно данным продаж онлайн-ритейлера, в феврале-начале марта спрос на электрические блинницы, которые часто приобретают для быстрого приготовления больших порций главного масленичного угощения, вырос на 47% год к году", — говорится в сообщении.

Продажи миксеров, используемых в том числе для приготовления теста для блинов, увеличились в феврале-начале марта текущего года на площадке онлайн-ритейлера в 1,9 раза, сковород было продано также в 1,9 раза больше, чем годом ранее, половников — в 2,4 раза, а кулинарных лопаток — в 2,7 раза.

Продажи муки за этот период у интернет-ритейлера выросли в 5 раз, различных смесей для выпечки — в 3 раза, молока — в 10 раз, а растительного масла и сахара — в 4 раза. Для начинки к блинам россияне выбирали джемы и варенье, спрос на них вырос в 1,8 раза, и мед — продажи этого товара увеличились в 1,7 раза.

"Многие жители нашей страны также придерживаются традиций провода холодов и "приглашения" весны с народными гуляниями и сжиганием чучела "Зимы". Продажи венков, традиционных масленичных аксессуаров, на Wildberries в феврале-начале марта 2021 года выросли в 8 раз год к году, а платков с принтами с русскими-народными мотивами — в 11 раз", — добавили в компании.