МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. Российские производители мяса птицы и ретейлеры заключили соглашение, по которому производители планируют временно заморозить оптовые цены и установить уровень продаж не ниже, чем в прошлом году. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.

В частности, срок действия неформального договора рассчитан на три недели. В соглашении приняли участие Национальный союз птицеводов ("Черкизово", "Продо", ГАП "Ресурс") и Ассоциация компаний розничной торговли (Х5 Retail Group, "Магнит", "Ашан"). Цена за килограмм тушки цыпленка была зафиксирована на уровне 145 рублей. Россия запретила ввоз птицы из Болгарии, Германии и ряда районов Чехии

Как свидетельствуют источники "Коммерсанта", подобные меры были приняты из-за роста спроса на бройлера на фоне сокращения производства. Так, за начало 2021 года покупательный интерес к мясу птицы возрос на 10-20%, при этом производство снизилось на 6,4% вследствие роста цен на яйца, перебоев с поставками, птичьего гриппа и других факторов.

По данным одного из источников газеты, из-за нехватки сырья мясокомбинаты будут закупать более дорогое мясо и снижать выпуск продукции низкой ценовой категории.

От договора открестились в Национальном союзе птицеводов, а в торговых сетях, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минпромторге не стали комментировать ситуацию. В Минсельхозе при этом отметили, что информацию о соглашении не получали, однако подтвердили наличие дисбаланса между спросом и предложением.