МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. С сегодняшнего дня, 9 марта, расширен перечень контрсанкционных товаров, которые запрещается ввозить в Россию. Об этом напоминает "Российская газета"

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Теперь в список добавлены молоко и молочная продукция. Исключение составляют специализированное безлактозное молоко, специализированная безлактозная молочная продукция для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания, сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90%. Последняя продукция предназначена для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока). Деминерализованную сыворотку практически не производят в России. В прошлом году для нее также было сделано исключение — разрешено было ввезти только 3 тысячи тонн. В 2021 году, чтобы ввезти деминерализованную сыворотку, потребуется подтвердить ее целевое назначение.

Помимо этого, из списка запрещенных к ввозу товаров исключены племенные улитки виноградные (Helix pomatia) и садовые (Helix aspersa). Однако ввезти их можно будет при наличии разрешения на импорт племенной продукции, выданного Минсельхозом. В марте 2020 года правительство включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Однако ввозить племенных улиток из стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, не было возможности. Сделать исключение для них осенью прошлого года предложил Минсельхоз.

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Напомним, что Россия ввела продовольственное эмбарго 7 августа 2014 года в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии. Из этих стран был запрещен импорт фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Сначала санкции были введены на год, но продлевались каждый год и действуют до сих пор.