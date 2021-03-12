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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210312/833221002.html
Alibaba получила крупнейший штраф в истории Китая
Потребрынок
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Антимонопольные органы Китая хотят назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на рекордную в истории Поднебесной сумму, пишет газета The Wall Street Journal. Как стало... ПРАЙМ, 12.03.2021
alibaba, новости, мировая экономика, экономика, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Антимонопольные органы Китая хотят назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на рекордную в истории Поднебесной сумму, пишет газета The Wall Street Journal.
Как стало известно изданию от источников, власти Китая намерены взыскать свыше $975 миллионов. В 2015 году такую сумму выплатила в Китае американская Qualcomm.
Alibaba, считает китайский регулятор, ведет нечестную борьбу с конкурентами.
Интернет-гигант "наказывает" продавцов, которые продают свою продукцию сразу на нескольких онлайн-платформах.
Итак, Alibaba вводит ограничения для товара таких продавцов на своих сайтах, тем самым заставляя их делать выбор в свою пользу.
Регулятор Китая потребует прекратить эту практику.