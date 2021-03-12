МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Антимонопольные органы Китая хотят назначить гиганту интернет-торговли Alibaba штраф на рекордную в истории Поднебесной сумму, пишет газета The Wall Street Journal.

Как стало известно изданию от источников, власти Китая намерены взыскать свыше $975 миллионов. В 2015 году такую сумму выплатила в Китае американская Qualcomm.

Alibaba, считает китайский регулятор, ведет нечестную борьбу с конкурентами.

Интернет-гигант "наказывает" продавцов, которые продают свою продукцию сразу на нескольких онлайн-платформах.

Итак, Alibaba вводит ограничения для товара таких продавцов на своих сайтах, тем самым заставляя их делать выбор в свою пользу.

Регулятор Китая потребует прекратить эту практику.