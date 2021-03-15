МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в России. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на документы Евразийской экономической комиссия (ЕЭК). Роспотребнадзор назвал новые правила возврата некачественной продукции

С июля 2021-го до конца 2022-го комиссия собирается провести на территории Евразийского экономического союза эксперимент. Продаваемые на иностранных онлайн-площадках игрушки, которые поступают в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность.

Новые правила позволят убрать с рынка некачественную и небезопасную продукцию. Зачастую речь идет о дешевых китайских товарах, которые в среднем стоят около 300 рублей.

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина отметила, что иностранные продавцы обычно работают с такими отечественными маркетплейсами, как Wildberries, Ozon, AliExpress и другими.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что количество некачественных товаров для детей за последние несколько лет в России выросло практически в два раза. Доля игрушек, которые не соответствуют нормативам, увеличилась до 7% При этом на импортные товары в общем объеме приходится около 40%.