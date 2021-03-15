МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Небольшой урожай сахарной свеклы на фоне увеличившегося спроса на сахар привел к росту оптовых цен в четвертом квартале 2020 года на 78%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет "Русагро". На данный момент чиновники пытаются остановить рост цен и в опте, и в рознице.

Как уже упоминалось выше, оптовая цена на сахар у "Русагро", одного из крупнейших производителей в России, выросла в четвертом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — с 21,9 до 39,2 рублей за 1 килограмм, говорится в отчете группы. В среднем за весь прошлый год сахар подорожал в опте по сравнению с 2019-м на 7%: с 27,5 до 29,5 рублей за 1 килограмм. Банк России оценил возможность нового скачка цен на масло и сахар

Несмотря на рост цен, выручка сахарного бизнеса "Русагро" (бренды "Русский сахар", "Чайкофский", Mon Cafe и "Брауни"), упала: в отдельном четвертом квартале — на 12%, до 7 миллиардов рублей, по итогам всего года — на 10%, до 28,1 миллиардов рублей.

В отчете отмечается, что отпускные цены на сахар выросли из-за повышенного спроса в условиях небольшого урожая сахарной свеклы в 2020 году и пандемии COVID-19. Выручка уменьшилась из-за падения продаж в натуральном выражении: в 2020 году "Русагро" продала 812 тысяч тонн, что на 21% меньше, чем в 2019-м. В четвертом квартале продажи рухнули на 52%, до 142 тысяч тонн.

О росте оптовых цен на сахар в связи с ожиданиями его дефицита "Русагро" предупреждала еще в октябре 2020 года. Нехватка сахара, как сказал тогда гендиректор группы Максим Басов, ожидается на фоне сокращения площади посевов сахарной свеклы и снижением ее урожайности, а также ростом мировых цен в четвертом квартале.