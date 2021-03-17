МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. В минувшем 2020 году на фоне пандемии COVID-19 россияне сократили потребление товаров и услуг до рекордного за последние пять лет уровня, сильнее потребление падало только в 2015 году. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на выводы исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Россияне стали больше откладывать деньги

В среднем россияне тратили 26,9 тысячи рублей в месяц. Это на 9% (с учетом инфляции) или 1,68 тысячи рублей меньше, чем в 2019-м. В совокупности за год население потратило меньше на 2,77 триллиона рублей.

Сильнее всего расходы рухнули в Свердловской области, Москве, Дагестане, Калининградской области, Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Приморье. Увеличили свои расходы или снизили незначительно жители Чукотки, Калмыкии, Ленинградской области, Хакасии, Республики Алтай, Челябинской области.

За некоторыми исключениями, потребительские расходы сокращали и жители более благополучных регионов, а неизменными они оставались в бедных, где люди не могли позволить себе тратить еще меньше. Президент FinExpertiza Елена Трубникова объяснила, что антикризисные социальные выплаты позволили малообеспеченным гражданам поддержать минимальное потребление в условиях роста цен, что и привело к некоторому росту расходов.