МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о сельскохозяйственной продукции и продуктах питания с улучшенными характеристиками — так называемой "зеленой" продукции. Госдума приняла закон об обязательном обосновании закупочных цен

Документ, внесенный правительством, регулирует отношения, связанные с производством, хранением, транспортировкой, маркировкой и реализацией сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия с улучшенными характеристиками. Он направлен на повышение доступности для населения такой продукции, а также информации о ней.

Используемое в законопроекте словосочетание "сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие с улучшенными характеристиками" применено как аналог мировой "экологичной" маркировки для доведения до потребителя информации об этих аспектах продукции, указывается в пояснительной записке.

"Зеленую" продукцию, согласно документу, будет отличать особая маркировка, при производстве таких товаров будут применяться более жесткие требования к использованию пищевых добавок, антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных. Также предполагается ужесточение требований в отношении содержания тяжелых металлов в удобрениях, которые будут использоваться при производстве этой продукции. Названы сроки эксперимента по маркировке пива в России

Продукция АПК с улучшенными характеристиками, которую предлагается выделить в отдельный сегмент, это шаг на пути к более качественному и здоровому питанию наших граждан, заявляла ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. По ее словам, "зеленая" продукция должна быть доступна для широкого круга населения, а у сельского хозяйства России для этого есть все преимущества и возможности.

Депутаты также приняли в первом чтении и правительственный законопроект-спутник, который вносит в закон "О развитии сельского хозяйства" изменения, обусловленные введением новых категорий сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также их производителей.