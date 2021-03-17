Россияне сократили потребление крепкого алкоголя
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россияне все больше склоняются к потреблению менее крепкого алкоголя вслед за мировыми тенденциями, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.
Согласно оценкам союза, объем розничной продажи шампанских и игристых вин в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 12,7%, до 2,7 миллиона декалитров, тихих вин — на 3,9%, до 7,8 миллиона декалитров, а слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) — на 43,1%, до 1,2 миллиона декалитров. Реализация водки за первых два месяца выросла меньше — на 2,9%, до 11,3 миллиона декалитров.
"Думаю, это общая мировая тенденция отказа от высокого градуса. Она слегка нарушилась пандемией и морозами. Думаю, во втором полугодии разница в динамике будет более очевидна", — сказал Шапкин, заметив, что заметный вклад в эту тенденцию вносит спрос со стороны молодежи, а в целом в России за 15 лет продажи водки упали в 2,5 раза.
"Кстати, на Западе в моду вошли безалкогольные аналоги виски, рома, джина и так далее. Производители этих напитков резко увеличивают объемы", — добавил собеседник агентства. Кроме того, растущим сегментом в мире являются также слабоалкогольные напитки (алкозельтеры).
По экспертным данным союза, в феврале продажи в рознице шампанских и игристых вин выросли на 8,5%, до 1,07 миллиона декалитров, тихих вин — на 1,1%, до 3,8 миллиона декалитров, а водки — прибавили лишь 0,8% к уровню прошлого года, составив 5,4 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольных напитков также заметно увеличилась — сразу на 36,2%, до 0,586 миллиона декалитров.
Согласно экспертным оценкам, не учитывающим продажи пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, всего в январе-феврале объем розничной продажи алкогольной продукции в стране вырос в годовом выражении на 2,3%, до 32,9 миллиона декалитров, в феврале — снизился на 0,05%, до 15,5 миллиона декалитров.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210317/833255304.html