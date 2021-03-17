МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Россияне все больше склоняются к потреблению менее крепкого алкоголя вслед за мировыми тенденциями, сообщил РИА Новости председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. Роскачество рассказало, как можно испортить вино сахаром

Согласно оценкам союза, объем розничной продажи шампанских и игристых вин в январе-феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года вырос на 12,7%, до 2,7 миллиона декалитров, тихих вин — на 3,9%, до 7,8 миллиона декалитров, а слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) — на 43,1%, до 1,2 миллиона декалитров. Реализация водки за первых два месяца выросла меньше — на 2,9%, до 11,3 миллиона декалитров.

"Думаю, это общая мировая тенденция отказа от высокого градуса. Она слегка нарушилась пандемией и морозами. Думаю, во втором полугодии разница в динамике будет более очевидна", — сказал Шапкин, заметив, что заметный вклад в эту тенденцию вносит спрос со стороны молодежи, а в целом в России за 15 лет продажи водки упали в 2,5 раза.

"Кстати, на Западе в моду вошли безалкогольные аналоги виски, рома, джина и так далее. Производители этих напитков резко увеличивают объемы", — добавил собеседник агентства. Кроме того, растущим сегментом в мире являются также слабоалкогольные напитки (алкозельтеры). В России появилось приложение для инвестиций в вина

По экспертным данным союза, в феврале продажи в рознице шампанских и игристых вин выросли на 8,5%, до 1,07 миллиона декалитров, тихих вин — на 1,1%, до 3,8 миллиона декалитров, а водки — прибавили лишь 0,8% к уровню прошлого года, составив 5,4 миллиона декалитров. Реализация слабоалкогольных напитков также заметно увеличилась — сразу на 36,2%, до 0,586 миллиона декалитров.

Согласно экспертным оценкам, не учитывающим продажи пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи, всего в январе-феврале объем розничной продажи алкогольной продукции в стране вырос в годовом выражении на 2,3%, до 32,9 миллиона декалитров, в феврале — снизился на 0,05%, до 15,5 миллиона декалитров.