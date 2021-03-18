МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Сувенирные магниты украшают почти каждый холодильник. Для россиян это не только популярное хобби, но и отличный способ сохранить воспоминания о путешествиях и разных приятных моментах. Однако если вдруг техника начинает барахлить, всегда закрадывается сомнение: может, причина неполадок кроется именно в этих магнитных картинках? Эксперты рассказали, как накопить на квартиру с помощью инвестиций

О том, способны ли они навредить работе домашней техники, рассказал в эфире радио Sputnik популяризатор науки, преподаватель физики в "Хорошколе" (частное общеобразовательное учреждение "Хорошевская школа"), разработчик программ по физике фестиваля наук "WOW! HOW?" Юрий Михайловский.

"Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику. Если завешивать технику, то ферритовыми магнитиками", — отметил он.

Риск потерять ценные данные существует при размещении магнитов на корпусе системного блока компьютера. По словам Михайловского, большинство жестких дисков работают по принципу магнитной записи. "Мощный магнит своим полем может его размагнитить, поэтому с компьютером надо быть осторожнее, если вешаете магнит, главное, чтобы он не был впритык к жесткому диску. Хотя ферритовые магниты вряд ли могут что-то сделать", — отметил он.

Аккуратно обращаться с магнитами следует людям, в организме которых установлены различные железосодержащие медицинские устройства, в частности, кардиостимуляторы. Названа стоимость косметического ремонта квартиры в Москве

"В любом случае, если в нашем организме по той или иной причине есть хоть какие-то материалы, которые взаимодействуют с магнитом, что-то железосодержащее, не стоит к ним близко подносить магниты, как минимум чисто механически может возникнуть притяжение или отталкивание, это уже не очень хорошо. Это касается, например, людей с кардиостимуляторами. Однако у магнитного поля есть еще одно важное свойство — оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии 10 сантиметров никакого взаимодействия не будет", — отметил Михайловский.