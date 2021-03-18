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Россельхознадзор запретил ввоз сыра с белорусского предприятия
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Россельхознадзор с 20 марта запретил ввоз в РФ сыра и остальной продукции ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" из-за выявления кишечной палочки, следует из материалов ведомства... ПРАЙМ, 18.03.2021
импорт, продовольственный рынок, белоруссия, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 20 марта запретил ввоз в РФ сыра и остальной продукции ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" из-за выявления кишечной палочки, следует из материалов ведомства.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает, что в связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 20 марта 2021 года запрещает ввоз в РФ продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь — ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" — повторное выявление наличия БГКП в продукции "сыр" — 16 марта 2021 года", — говорится в сообщении.
Решение о пропуске таких грузов принимается в обычном режиме, если продукция предприятия была отгружена до даты введения временных ограничений, указывает служба.
Россельхознадзор сообщил накануне о том, что ввел режим усиленного лабораторного контроля в отношении 11 белорусских предприятий, выявив в продукции некоторых из них бактерии группы кишечной палочки и превышение общей микробной обсемененности.