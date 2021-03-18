МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Попытки государства взять под контроль цены на продукты могут обернуться для бизнеса убытками. Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью с гендиректором "Ленты" Владимиром Сорокиным. "Сейчас причина роста цен на те или иные продукты носит не спекулятивный, а чисто экономический характер", — считает он. Эксперты рассказали, как росли цены на продукты в несетевой рознице

Сорокин отметил, что "Лента" выполняет все требования контролирующих органов, но я не очень понимаю, как можно нерыночными методами управлять ценами. Сказали нам продавать сахар или растительное масло по такой-то цене, мы его продаем, но для нас как субъекта бизнеса это чревато".

Напомним, что подорожание отдельных социально значимых продуктов — сахара, подсолнечного масла, муки, хлебобулочных изделий и макарон — привело к тому, что в целях стабилизации цен правительство приняло меры: до 1 апреля производители и торговые сети договорились зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло, также введены экспортные квоты и пошлины на зерновые и масличные. В марте производители и торговые сети договорились зафиксировать на три недели цены на курятину.

Прибыль ритейлеров невелика, у публичных компаний она составляет от 1,6 до 3,6% от выручки, а значит, уровень демпфирования не очень большой, напомнил Сорокин. "Если нас заставляют продавать по цене ниже той, по которой мы должны с точки зрения экономики торговать, то мы несем убытки. Соответственно, если мы несем убытки, то становимся неуспешным бизнесом и, понятно, через какое-то время разоримся", — объяснил руководитель "Ленты". По его мнению, правильный способ регулирования цен — здоровая рыночная конкуренция.

"Никто не хочет на самом деле поднимать без необходимости цены. Все понимают, что, повышая цену, ты рискуешь и подрываешь свою конкурентоспособность: у людей денег немного, и они их очень аккуратно расходуют", — объяснил Сорокин.

Он также напомнил, что сеть поддерживает минимальную наценку на социально значимые товары, а в пандемию, как и другие ретейлеры, держала ее на нуле. На полках есть отдельные товары, которые даже убыточны, но, подчеркнул Сорокин, сеть ставит такие цены сознательно в рамках конкуренции, взвесив все последствия.