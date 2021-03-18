МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. В рамках реализации своей новой стратегии, "Лента" — владелец крупнейшей в России сети гипермаркетов, в 2021 году начнет открывать магазины "у дома". Об этом сообщает РБК со ссылкой на интервью гендиректора компании Владимира Сорокина. Глава "Ленты" заявил об убытках ритейла из-за госрегулирования цен

"Нет смысла отрицать: сегмент гипермаркетов сокращается, его доля падает на рынке. По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и в магазины "у дома", — отметил он. — Гипермаркеты компании торгуют 35-38 тысяч наименований продукции, из них команда извлечет самые ликвидные позиции для магазинов меньшего формата".

Сорокин пока не ответил на вопрос о том, сколько точек и какие именно компания откроет в этом году, однако он сообщил, что общее количество новых площадей составит не менее 100 тысяч квадратных метров. Отмечается, что сеть планирует направить на капитальные затраты до 5% выручки.

Согласно подсчетам РБК, на заявленных площадях можно разместить около 300 магазинов "у дома" (исходя из среднерыночных параметров в 300-400 квадратных метров на одну точку). "Мы быстро изменим устоявшееся мнение, что "Лента" — это гипермаркеты", — подчеркнул Сорокин.

Он напомнил, что "Лента" исторически развивалась в сегменте гипермаркетов: 92% ее выручки сегодня приходится на них, хотя она также развивает и одноименные супермаркеты. На конец 2020 года компания владела 254 гипермаркетами и 139 супермаркетами. Более 72% торговых площадей находятся в собственности "Ленты".

Сорокин рассказал, что "под новый формат компания будет арендовать большую часть помещений, однако не перестанет строить гипермаркеты — она планирует открывать три-пять таких точек в год".

В 2021 году приоритетными регионами развития для компании будут Санкт-Петербург, Москва и Новосибирск. В домашнем регионе, в Санкт-Петербурге, у ретейлера доля 13%, а в Новосибирске, по собственным данным, компания занимает первое место по доле рынка. Москву в компании считают очень перспективной, так как это рынок с большой концентрацией населения и низкой долей у всех игроков.