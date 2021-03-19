МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Для россиян этой весной "корзина счастья" из продуктов, которые способны улучшить самочувствие в период авиатминоза, в среднем будет стоить 2 740 рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на экспертов онлайн-сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет". Ненавидящая диеты диетолог рассказала, как можно похудеть

Самым дорогим элементом такой продуктовой корзины стала морская рыба.

Список полезной еды эксперты составили к Международному дню счастья, который отмечается завтра, 20 марта.

Врачи советуют для укрепления иммунитета и поднятия настроения при смене погоды добавлять в рацион продукты, содержащие:

триптофан,



тирозин,



витамин D,

магний.

Итак, одним из главных гормонов, способствующих хорошему настроению и ощущению счастья, является серотонин. Он синтезируется в кишечнике человека и в головном мозге.

В самих продуктах этот гормон не содержится: но для выработки серотонина человеку нужны "строительные материалы", которые можно получить из продуктов, рассказала диетолог медицинской платформы "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.

В частности, синтез серотонина невозможен без триптофана. Эта аминокислота есть в бананах и бобовых, молочных и цельнозерновых продуктах, а также финиках, яйцах, рыбе, патоке, мясе, орехах и семенах. для того, чтобы триптофан превратился в серотонин, необходимы "помощники" в виде витамина D (содержится в рыбьем жире, морской рыбе, куриных яйцах, жирных молочных продуктах) и магния (есть в отрубях, кунжуте, какао, кешью).

"К гормонам счастья также можно отнести дофамин. Он способствует формированию ощущения удовольствия и помогает адаптироваться к стрессу. Для производства дофамина нужна аминокислота тирозин, которая в большом количестве содержится в орехах, красном мясе, авокадо, сушеных бананах, тыквенных семечках и семенах подсолнечника", — пояснила Макуха.

По данным сервиса "СберМаркет", набор продуктов для повышения настроения в среднем обойдется в 2 740 рублей. Это запас на неделю.

В такую "корзину счастья" авторы исследования положили: