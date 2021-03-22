МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В российских магазинах почти половина (45%) молока и молочной продукции оказалась просроченной, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ).

Исследования были проведены на основании мониторинга 270 магазинов в 19 регионах РФ.

Как прокомментировал председатель ОПИ Олег Павлов, лидерами по просрочке оказались кефир, йогурты, творог и сметана.

Проверки были проведены в крупных сетях, таких как "Атак" и "Ашан", "Вкусвилл", "Лента", "Карусель". "Магнит", "О'КЕЙ" и у других ритейлеров.

Издание отмечает, объем рынка молока и молочной продукции в штучном выражении в России таков, что даже комплексные усилия надзорных органов не позволяют переломить сложившуюся ситуацию.