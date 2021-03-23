МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. После долгой зимы жители северных широт обычно испытывают дефицит витаминов. Укрепить иммунитет и получить необходимые для здоровья вещества можно, правильно спланировав свой стол, сообщают "Известия". Названы улучшающие работу мозга продукты

В "корзину счастья" эксперты эксперты онлайн-сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет" положили кусок жирной морской рыбы, бананы, хурму и финики (сразу по 1 кг), несколько пучков зелени (салат, шпинат, руккола), свежую и замороженную клубнику в небольшой фасовке, 200-граммовый кусок сыра, плитку горького шоколада, пакетик орехов кешью и несколько плодов авокадо. Самыми дорогими продуктами из списка являются рыба, авокадо и клубника.

Недельный набор таких продуктов обойдется россиянам в 2740 рублей, подсчитали эксперты.