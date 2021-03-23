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2021
https://1prime.ru/consumer_markets/20210323/833297434.html
Эксперты подсчитали стоимость продуктовой "корзины счастья"
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После долгой зимы жители северных широт обычно испытывают дефицит витаминов. Укрепить иммунитет и получить необходимые для здоровья вещества можно, правильно спланировав свой... ПРАЙМ, 23.03.2021
новости, бизнес, здоровье, потребрынок, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. После долгой зимы жители северных широт обычно испытывают дефицит витаминов. Укрепить иммунитет и получить необходимые для здоровья вещества можно, правильно спланировав свой стол, сообщают "Известия".
В "корзину счастья" эксперты эксперты онлайн-сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет" положили кусок жирной морской рыбы, бананы, хурму и финики (сразу по 1 кг), несколько пучков зелени (салат, шпинат, руккола), свежую и замороженную клубнику в небольшой фасовке, 200-граммовый кусок сыра, плитку горького шоколада, пакетик орехов кешью и несколько плодов авокадо. Самыми дорогими продуктами из списка являются рыба, авокадо и клубника.
Недельный набор таких продуктов обойдется россиянам в 2740 рублей, подсчитали эксперты.