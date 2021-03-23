МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Группа ученых из Индии и России создала пленки, которые состоят из натуральных компонентов, безопасны для здоровья и за 24 часа растворяются в воде почти на 90%. Они подойдут для упаковки фруктов, овощей, птицы, мяса и морепродуктов. Об этом сообщает Journal of Food Engineering, в публикации которого подробно описаны состав и результаты экспериментов. Назван продукт, который нужно исключить, чтобы избавиться от лишнего веса

Отмечается, что в основе разработки лежит полимер из морских водорослей, альгината натрия. Это тот самый загуститель и стабилизатор E401, который встречается и в продуктах питания, и в косметике. А также используется для регенерации кожи, костей, печени и мышц.

"Его молекулы обладают пленкообразующими свойствами. Главное преимущество альгината — в воде он действует как жидкий гель", — отметил старший научный сотрудник лаборатории органического синтеза УрФУ Раммохан Алуру.

Соединили молекулы альгината другим природным компонентом — феруловой кислотой. Это производное коричной кислоты, которую, в свою очередь, получают из масла, содержащегося в коре, листьях, стеблях и молодых ветках вечнозеленого дерева из семейства Лавровых. Профессор кафедры органической и биомолекулярной химиии УрФУ Григорий Зырянов пояснил, что "за счет антиоксидантных свойств феруловой кислоты продукты дольше сохраняют свежесть. В пленки можно добавить натуральные противовирусные средства, что также продлит срок годности еды — чеснок, куркуму, имбирь".

Ученые подчеркнули, что для выпуска нового вида пленки не требуется специального оборудования: в промышленных масштабах их могут делать производители обычных пленок. Ученые рассказали, какой витамин вреден при коронавирусе

"Единственное условие — завод по производству полимеров должен соответствовать стандартам, которые предъявляются к пищевым производствам. А если рядом океан, который является неисчерпаемым источником водорослей, то создавать инновационные материалы будет еще проще", — резюмировал Зырянов.