МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Продукты из альтернативных белков к 2035 году займут 11% от общего рынка белка в мире, а с использованием таких заменителей можно будет сделать девять из десяти традиционных привычных блюд, которые будут дешевле и привычного вкуса, говорится в совместном исследовании компаний BCG и Blue Horizon Corporation (BHC), которой имеется в распоряжении РИА Новости. Пора привыкнуть к росту цен на продукты

"В целом к 2035 году 95% самых популярных блюд в мире можно будет приготовить с использованием альтернативных продуктов", — говорится в отчете. Объем рынка альтернативных продуктов из мяса, яиц, молочных продуктов и морепродуктов к этому времени может достигнуть не менее 290 миллиардов долларов, а в натуральном выражении — 97 миллионов тонн (на сегодня — 13 миллионов тонн), составив 11% от общего объема рынка белка.

Эта доля может быть вдвое выше при условии более быстрых технологических изменений: в этом случае, говорится в отчете, в Европе и Северной Америке через пять лет может быть достигнут пик потребления животного мяса, а затем оно начнет снижаться. В России растительные альтернативы быстрее всего могут появиться в сфере молокосодержащей продукции, а переход на растительное мясо будет второстепенным — по мере выравнивания продукции по цене, вкусу и текстуре, полагает управляющий директор и партнер BCG в Москве Максим Бахтин.

Основные риски он видит в области регулирования: субсидии в сфере животноводства могут замедлить переход инвесторов в сферу растениеводства, а повышенный спрос на сырье на глобальном рынке — влиять на внутренние цены. "Но если регулирование адаптируется достаточно оперативно, новый тренд может позволить укрепить позиции нашей страны как крупнейшего поставщика аграрной продукции", — считает Бахтин.

Важнейшими характеристикой альтернативной еды являются ее вкус и ценовой паритет с традиционными продуктами, пишут эксперты: по их мнению, растительные альтернативы молочных продуктов и гамбургеров, а также заменители яиц из сои, гороха и других белков могут достигнуть паритета цены и вкуса в 2023 году, чуть позже, через два года — альтернативные белки, полученные из микроорганизмов — грибов, дрожжей и одноклеточных водорослей. К 2032 году, возможно, такое соответствие продемонстрируют альтернативы, выращенные непосредственно из клеток животных, говорится в материалах.

"Мы ожидаем, что паритет подстегнет новую волну роста, что принесет значительные экологические выгоды и будет способствовать еще более быстрому росту", — считает управляющий директор и партнер BCG Бенджамин Морак. Важно и ощутимое положительное влияние на окружающую среду: эксперты подсчитали, что переход на мясо и яйца на растительной основе позволит к 2035 году сэкономить более одной гигатонны углекислого газа, CO2, что эквивалентно переходу Японии на целый год к углеродно-нейтральному курсу, или же объем воды для снабжения Лондона в течение 40 лет.

Кроме того, трансформация белков представляет собой отличную возможность с точки зрения социально ответственных и зеленых инвестиций. "Арена альтернативных белков открыта, и развитие технологий здесь происходит очень быстро. У инвесторов есть реальная возможность войти на ранней стадии и стать неотъемлемой частью в будущем продовольствия", — считает управляющий партнер и генеральный директор BHC Бьорн Витте.