МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Дефицит офсетной бумаги может привести к тому, что книги уже в этом году могут резко подорожать. Согласно оценке группы "Эксмо-АСТ", на почти 20%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию экспертов, которые охарактеризовали ситуацию как "беспрецедентная" и пока что готовятся к худшему.

О том, что книгоиздатели в начале 2021 года столкнулись с дефицитом офсетной бумаги, необходимой для печати иллюстрационно-текстовой продукции, в том числе книг и брошюр, РБК рассказали крупнейшие игроки этого рынка. Издательской группе "Эксмо-АСТ", как рассказал ее президент Олег Новиков, даже пришлось из-за недостатка такой бумаги перенести выпуск ряда книг. В группе "Просвещение", специализирующейся на учебной литературе, тоже ощущают дефицит сырья, подтверждает пресс-служба группы.

Елена Шитикова, консультант Союза предприятий печатной индустрии (СППИ ГИПП), отметила, что проблема дефицита бумажной продукции наблюдается в России с февраля этого года. Причем кроме издательств, страдают также производители товаров, для которых нужна бумажная или картонная упаковка. Об этом говорит Михаил Сенаторов, гендиректор компании "Дубль В" (изготавливает полиграфическую продукцию и осуществляет поставки таких материалов на российский рынок), называя сложившуюся ситуацию на рынке "беспрецедентной" и прогнозируя, что пиковых значений дефицит достигнет к лету 2021 года. Траты россиян на электронные книги вдвое превысили чек за бумажные издания

ПОЧЕМУ БУМАГА СТАЛА ДЕФИЦИТНЫМ ТОВАРОМ?

Сенаторов объяснил, что порядка 80% бумажной продукции, в том числе офсетной бумаги для печати книг и брошюр, а также этикеточной бумаги и картона для производства упаковки, в России приходится на импорт. По его словам, основными поставщиками этих товаров в Россию раньше были Китай и Германия. При этом Россия обладает 25% мировых запасов лесных ресурсов, что должно обеспечивать внутренний спрос на целлюлозно-бумажную продукцию, отмечают в СППИ ГИПП.

Эксперт также обратил внимание на то, что во время пандемии коронавируса и массового локдауна многие зарубежные заводы временно остановили или сократили производство бумаги. Когда же ограничения были сняты, стали поставлять свой товар на внутренний рынок своей страны, где и возник ажиотажный спрос.

Помимо этого, во время пандемии были нарушены логистические цепочки: из-за санитарно-эпидемиологических мер импортеры теперь дольше пропускают товар через таможню, больше времени уходит, например, на санитарную обработку составов поездов, добавил Сенаторов. Он напомнил, что в конце 2020 года подорожали и морские перевозки: цена за один контейнер выросла с 1,5 тысяч долларов до 9 тысяч долларов, а также возник острый дефицит контейнеров и судов из Китая.

Сенаторов подытожил, что "тех объемов производства бумажной продукции, которые есть у отечественных компаний, мало, чтобы удовлетворить спрос в условиях ограничения импорта". Сами российские производители пока объясняют издательствам дефицит бумаги резко возросшим спросом и дефицитом компонентов, уточняет пресс-служба "Эксмо-АСТ".

Пресс-служба "Просвещения", в свою очередь, добавила, что еще одной причиной дефицита является то, что ряд крупных производителей переориентировался с производства офсетной бумаги на изготовление упаковки.

Сырье для производства упаковки дорожает во всем мире, а следом растут цены и на нее саму: из-за пандемии объем покупок в интернете только в январе 2021 года вырос почти вдвое, до 211 миллиардов рублей, согласно данным Ассоциации компаний интернет-торговли. Из-за этого вырос спрос на доставку, а потребление упаковки показало "нехарактерную динамику".

Китай, который раньше поставлял в Россию офсетную бумагу, теперь напротив увеличил закупку этого товара из России, утверждают в "Эксмо-АСТ". В самом Китае выросли цены на целлюлозу, из которой изготавливают бумажную продукцию: с декабря 2020 года по февраль 2021 года более чем на 30%. Эксперты узнали, чем россияне чаще всего платят в офлайн-магазинах

КАК ДЕФИЦИТ БУМАГИ СКАЖЕТСЯ НА КНИГАХ

Для российских издателей 1 тонна офсетной бумаги уже в начале 2021-го года подорожала в среднем на 7%, до 81,3 тысяч рублей, отметила Шитикова. Эту цифру подтвердил и источник РБК на книжном рынке. По его словам, цена на офсетную бумагу зависит от поставщика: если в марте 2020 года цена варьировалась от 68,5 тысяч до 70 тысяч рублей за 1 тонну, то в марте 2021 года уже от 76 тысяч до 82 тысяч рублей. По прогнозу Шитиковой, в 2021 году книги из-за дефицита и подорожания бумаги цены на нее могут подорожать в среднем на 10%.

Если ситуация с нехваткой бумаги на российском рынке не стабилизируется, ее придется закупать у финских производителей — тогда подорожает производство книг и, соответственно, их цена в рознице, соглашается Олег Новиков. Стоимость книг может вырасти из-за этого на 20%, констатирует президент "Эксмо-АСТ".

В "Просвещении" утверждают, что пока "частично справиться с ситуацией позволяет грамотное планирование печати тиражей".

Издатели в 2020 году уже были вынуждены сократить тиражи выпускаемых книг и брошюр из-за пандемии коронавируса. Локдаун, во время которого были закрыты в том числе и книжные магазины, повлиял на розничный спрос: продажи не росли даже в августе, который традиционно считается высоким сезоном на книжном рынке. В результате, к концу года было выпущено 351,4 миллионов экземпляров книг и брошюр, что на 20% меньше показателей 2019 года.