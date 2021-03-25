МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Порядка 70% компаний в индустрии красоты в России работают в теневом секторе, самая непростая ситуация наблюдается в регионах с малочисленным населением, говорится в совместном исследовании Ассоциации предпринимателей индустрии красоты и Партии Роста, которое есть в распоряжении РИА Новости. В России предложили создать особый налоговый режим для индустрии красоты

В исследовании приняли участие две тысячи предпринимателей и владельцев салонов красоты из десяти регионов России.

"По оценке предпринимателей, теневой сектор бьюти-индустрии составляет более половины (70%)", — показало исследование. Общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова подчеркнула, что такой бизнес работает без статуса и оформления.

По ее словам, ситуация в секторе уже выглядит лучше, чем осенью 2020 года. "Рынок немного приходит в себя, мы видим активность, но говорить о том, что рынок вернулся к прежним показателям, не приходится, вне зависимости от сегмента, в котором работает предприятие бьюти-индустрии", — комментирует Литвинова, которая также является учредителем сети салонов "Пальчики".

"Особенно критична ситуация (с показателями – ред.) в регионах с маленькой численностью населения, так как там салоны практически совсем ужались, и там очень высокая тенденция перехода мастеров в самозанятые, в совершенно небольшие кабинеты. Поэтому сам по себе рынок из традиционных салонов полного цикла, со стандартами, с соблюдением всех правил СанПина, изменился, все перекочевало в надомную работу (иногда без оформления), в самозанятых", — отметила омбудсмен.

По ее словам, в ряде регионов (Краснодарский край, Нижний Новгород, Екатеринбург) делается акцент на том, что бизнес уходит в теневой сектор, в то время, как последние пять лет весь рынок красоты развивался по принципу стандартизации, контроля выручки и так далее. "Без поддержки, без программ, направленных на унификацию требований СанПина ко всем участникам рынка, без помощи, в том числе финансовой, в виде налоговых преференций, невозможно будет вытащить рынок и вернуть его к докризисным показателям", — считает она.