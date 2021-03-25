МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Минпромторг РФ выступает против государственного регулирования цен на продукты, однако соглашения о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар, заключенные в декабре, сыграли свою роль, заявил статс-секретарь, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Правительство обсудит продление соглашений по ценам на продукты

"Мне кажется, что соглашения (о стабилизации цен — ред.) свою роль выполнили. Но на будущее все равно хочу сказать: наше министерство против государственного регулирования цен, это точно", — сказал Евтухов в ходе дискуссионной панели "Регулирование FMCG рынка" в рамках бизнес-форума Catman Russia 2021.

Правительство РФ в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.

В понедельник правительство сообщило, что Федеральной антимонопольной службе (ФАС), Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести консультации с бизнесом для продления соглашений о стабилизации цен: на сахар — на два месяца, на подсолнечное масло — до октября. Продление соглашений обсуждается без изменения ценовых параметров. Рост цен на сахар и овощи в России за неделю ускорился

По словам Евтухова, с поставками сахара по фиксированным ценам были определенные проблемы. "Не все могли получить товар по 36 рублей, там очень много посредников, оптовиков. Даже крупные сети далеко не весь объем сахара берут у производителей, потому что его надо фасовать, это не очень удобно", — рассказал замглавы Минпромторга.

Он отметил, что на рост цен на российском рынке повлияли, в частности, конъюнктура мировых рынков и ослабление рубля, а на стоимости, например, куриного мяса, отразился падеж поголовья из-за болезней птиц. "По курице тоже были определенные тенденции роста цен, но слава богу, мы сейчас смотрим — цена стабилизировалась, потому что провели уже неформальные переговоры производители и розница", — отметил замминистра.