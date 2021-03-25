МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Решение о продлении соглашений по стабилизации цен на сахар и масло необходимо из-за рисков существенного скачка стоимости этих товаров после выхода из договоренностей, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. Минпромторг выступил против госрегулирования цен на продукты

"Изначально мы понимали, что решение будем принимать в конце марта и что риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась. Действительно, изначально наше желание было, всех ведомств, конечно, выйти из системы соглашений, выйти из системы административного регулирования, и мы все к этому стремились. Но последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений, и поняли, что необходимы дополнительные меры", — сказал Решетников на брифинге в четверг.

Он также подчеркнул, что принято не просто решение о продлении соглашений, но и по субсидиям производителям сахара, а также бутилированного масла.

Кроме того, в ближайшее время Минэкономразвития внесет в правительство предложения по демпфирующему механизму по стабилизации цен на подсолнечное масло, сообщил глава ведомства.

Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие сейчас до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.