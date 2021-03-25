Решетников высказался за продление соглашения по ценам на сахар и масло
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Решение о продлении соглашений по стабилизации цен на сахар и масло необходимо из-за рисков существенного скачка стоимости этих товаров после выхода из договоренностей, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Изначально мы понимали, что решение будем принимать в конце марта и что риски существуют. К сожалению, часть этих рисков реализовалась. Действительно, изначально наше желание было, всех ведомств, конечно, выйти из системы соглашений, выйти из системы административного регулирования, и мы все к этому стремились. Но последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений, и поняли, что необходимы дополнительные меры", — сказал Решетников на брифинге в четверг.
Он также подчеркнул, что принято не просто решение о продлении соглашений, но и по субсидиям производителям сахара, а также бутилированного масла.
Кроме того, в ближайшее время Минэкономразвития внесет в правительство предложения по демпфирующему механизму по стабилизации цен на подсолнечное масло, сообщил глава ведомства.
Правительство РФ в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России, среди них — заключение соглашений о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Соглашения, действующие сейчас до апреля, закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210325/833319273.html