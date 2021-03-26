МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Заморозка цен на подсолнечное масло привела к тому, что его производители уже потеряли 15 миллиардов рублей. Как сообщает РБК со ссылкой на данные расчетов консалтинговой компании KPMG, по итогам года они могут недосчитаться еще 50 миллиардов рублей. Бизнес свои потери пока оценивает немного скромнее. Россия введет пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября

KPMG отмечает, что в условиях сложившегося "экспортного диспаритета" на рынке, то есть при расхождении цен на внутреннем и внешних рынках, недополученные доходы производителей подсолнечного масла от продаж на внутреннем рынке составляют 30-40 тысяч рублей с 1 тонны. Согласно оценкам директора центра компетенций в АПК российского офиса KPMG Ильи Строкина, по итогам года с учетом изменений конъюнктуры рынка величина недополученных доходов может превысить 50 миллиардов рублей.

Государственное регулирование, которое было введено в декабре, оказалось успешным — цены в магазине на подсолнечное масло стабилизировались, население покупало этот продукт по доступным ценам, констатирует Строкин. Он признает: если бы участники рынка и государство не заключили соглашения, то подсолнечное масло стоило бы в рознице существенно дороже, чем в среднем 110-120 рублей за литр.

Однако, по мнению KPMG, данное регулирование на внутреннем рынке привело к диспаритету с мировыми ценами. Сейчас на глобальном уровне подсолнечное масло стоит больше 1 тысячи долларов за 1 тонну, тогда как до сих пор среднегодовая цена составляла примерно 750 долларов. Рост цен связан с ограниченным урожаем масличных культур: из-за погодных условий урожайность была низкой в Болгарии, Румынии, России и на Украине.

Директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов отметил, что "сейчас производители теряют 80-90 рублей при продаже подсолнечного масла по цене 110 рублей за бутылку — при текущих мировых ценах его стоимость на полке должна составлять около 200 рублей".

Что же касается самих производителей подсолнечного масла, то они не согласились с оценкой KPMG. Так, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев сказал, что по причине регулирования цен производители масложировой продукции не смогли заработать лишь на поставках бутилированного масла в розницу, с декабря 2020 года по март 2021-го недополученный доход составил около 7,5 миллиардов рублей для всей отрасли.

Он напомнил, что примерно такой же объем средств заложен на субсидирование производителей подсолнечного масла до конца сезона 2020/21 года. Разрабатываемый министерством механизм господдержки позволит компенсировать переработчикам существенную часть недополученной выгоды в связи с действием соглашений о стабилизации цен, согласен представитель Минсельхоза.

Мальцев уточнил, что частично компенсировать потери производителям помогли и экспортные поставки, поскольку цены на мировом рынке росли. Рост цен на сахар и овощи в России за неделю ускорился

КАК ЖЕ ГОСУДАРСТВО СОБИРАЕТСЯ СДЕРЖАТЬ ЭКСПОРТ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА?

Производители подсолнечного масла ранее утверждали, что готовы держать оптовые цены на заявленном уровне — 95 рублей за 1 литр — до конца августа, чтобы избежать введения экспортной пошлины на свою продукцию.

Однако в четверг, 25 марта, министр экономического развития Максим Решетников заявил, что с 1 сентября этого года экспортная пошлина на подсолнечное масло, скорее всего, все-таки появится. "Демпферный механизм" при экспорте подсолнечного масла будет сформирован по принципу зернового демпфера с ценой отсечения и пошлины в размере 70% от превышения разницы в цене, пояснил Решетников. Обсуждается механизм, при котором, если 1 тонна сырого подсолнечного масла будет стоить больше 1 тысячи долларов, то пошлина составит 70% от суммы, на которую превышена базовая цена, уточнил Мальцев.

Помимо этого, Решетников объявил, что с 1 июля пошлина на экспорт семян подсолнечника станет по сути запретительной, поскольку семян в стране недостаточно. Эта пошлина на подсолнечник с 1 июля может быть повышена до 50%, добавляет Мальцев.

Повышенная экспортная пошлина на масличные и введение с сентября пошлины на готовое масло — согласованная с отраслью мера, говорит Мальцев. По его словам, пошлина на подсолнечное масло начнет действовать уже в новом сезоне и "стабильные и понятные всем игрокам правила" позволят рынку пройти сезон без резких всплесков и ценовых колебаний.

Отмечается, что если экспортную пошлину ввели в текущем сезоне, до сентября, то для производителей это стало бы налогом на оборот, поскольку запасы продукции были сформированы по высоким ценам. Введенная же в новом сезоне пошлина будет учитывать новое ценообразование на сырье и не скажется отрицательно на экономике переработчиков, уверен исполнительный директор Масложирового союза.

В KPMG считают, что введение экспортной пошлины будет иметь негативные последствия в долгосрочной перспективе. Никто из крупных переработчиков не будет строить серьезных планов по развитию экспорта, когда он понимает, что в любой момент благодаря конъюнктуре на внутреннем рынке могут ввести вывозные таможенные пошлины, отмечает Строкин. По его мнению, это существенно ограничивает горизонт планирования производителей: никто не будет инвестировать в переработку на целевых рынках сбыта, никто не будет серьезно инвестировать в качество.