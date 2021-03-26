МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Посол Италии в России Паскуале Терраччано предлагает убрать пармезан из списка тех продуктов, которые запрещено импортировать в Россию. Об этом он рассказал в интервью журналу Forbes. Эксперты подсчитали стоимость продуктовой "корзины счастья"

"Все эти годы я настаивал на том, что мы должны внести коррективы в список контрсанкций. Речь идет о сыре пармезан, который, по моему мнению, был ошибочно включен в пакет контрсанкций против свежих продуктов, поскольку это не свежий сыр, он без лактозы", — сказал Терраччано. Он отметил. что Роспотребнадзор рассматривает это предложение.

По мнению посла, "это было бы хорошим жестом в адрес страны, которая всегда оставалась дружественной к России, несмотря на международные осложнения".

Комментируя для РБК слова посла Италии в России о том, что Роспотребнадзор уже изучает вопрос об изъятии из черного списка пармезана, ведомство подчеркнуло, что "в обязанности Роспотребнадзора не входит внесение изменений в перечень санкционных товаров".

Напомним, что после вхождения Крыма в состав России в 2014 году и начала боевых действий на востоке Украины Евросоюз и США ввели антироссийские санкции. Москва ответила продуктовым эмбарго, запретив поставку некоторых продуктов из этих стран. В список попали, в частности, фрукты, овощи, мясная и молочная продукция, в том числе сырные деликатесы из Италии и Франции.

Изначально санкции были введены на год, но с тех пор неоднократно продлевались, при этом сам список несколько раз пересматривался — одни продукты из него исключались, а другие — наоборот, добавлялись. В декабре 2020 года срок действия продовольственного эмбарго был продлен правительством России до конца 2021 года.