МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Сегодня многим кажется, что в современных супермаркетах продается вообще все. Однако если мы будем говорить конкретно о России, то здесь ответ немного другой: нет, далеко не всё. При всей широте ассортимента в российских магазинах отсутствуют целые классы товаров, которые за рубежом занимают сразу несколько полок, а то и большие отделы. РБК собрал восемь примеров того, чем почти не торгуют в России и что привлекает большой спрос в странах Европы, Азии и Америки. Названы самые популярные товары для дома среди россиян

СПОРТИВНЫЕ НАПИТКИ

Не стоит путать спортивные напитки с энергетическими. Последних в России хватает: помимо брендовых энергетиков с мировой известностью, такие напитки есть и у гигантов пищевой индустрии, и у торговых сетей под собственной торговой маркой.

В отличие от энергетиков, которые почти всегда содержат кофеин и повышают пульс, спортивные напитки работают совсем по-другому. В их составе есть соли и антиоксиданты, важные для тех, кто занимается спортом. При физической нагрузке организм лишается множества солей, а усвоить новые бывает сложно. Формула спортивных напитков составлена ровно таким образом, чтобы максимально эффективно восполнить нехватку элементов в истощенном организме. Это отличный вариант для тех, кто бегает или занимается в тренажерном зале.

РБК отмечает, что в США, Африке, Азии и Европе выбор подобных спортивных напитков огромен. В типичном американском супермаркете они занимают несколько рядов — отдельно от тех же энергетиков, соков или обычной газировки. К слову, спортивные напитки продаются негазированными: это продукт, который должен приносить пользу, поэтому ни углекислого газа, ни избыточного количества сахара там нет.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БАТОНЧИКИ

Энергетические батончики потихоньку начали появляться на полках российских супермаркетов. Однако у нас в стране их никто не называет энергетическими. У нас это просто злаковые батончики или спрессованные мюсли: быстрый перекус либо полезная сладость к чаю.

Например, в США есть отдельный класс продуктов под названием "nutrition bar". Их основное свойство — это быстрое насыщение и прилив энергии от углеводов в составе. К тому же классу относятся ультрапитательные протеиновые батончики, в России такие принято продавать исключительно в специализированных магазинах спортивного питания.

Специалисты РБК считают, что переход протеиновых батончиков в масс-маркет — один из следующих трендов нашего ретейла. Пармезан призвали исключить из списка продуктовых санкций

ЧИПСЫ ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ

В Японии собственная продуктовая культура, которая очень нравится россиянам. Суши, роллы, соевый соус — привычные компоненты японского стола давно прописались на столах россиян и на полках магазинов. Не хватает самой малости: водорослей.

Как отмечает РБК, японцы высушивают водоросли, пакуют получившийся порошок по пакетам и получают универсальную приправу, которую можно добавить в суп или второе блюдо. Присущая россиянам любовь к укропу и петрушке наверняка заставит наших соотечественников освоить новый вид кулинарной зелени — порошковые водоросли.

Также стоит обратить внимание на чипсы из водорослей, эту здоровую альтернативу вреднейшим картофельным чипсам. Специалисты РБК напоминают, что каких-то двадцать лет назад и кукурузные чипсы считались экзотикой. Теперь же они стали привычным атрибутом любого супермаркета и естественным аналогом картофельных. Следом за ними в масс-маркет легко проследуют снеки из водорослей: они не такие вредные, столь же хрустящие и придают употреблению пищи неповторимое ощущение японского колорита.

НАПИТКИ С ЖЕЛЕ ИЛИ КУСОЧКАМИ ФРУКТОВ В БАНКАХ

Еще одни гости из Японии — баночные напитки, в которых плавает что-то вкусное. Нашим людям, с детства знающим, что такое компот, не надо объяснять: плавающая в жидкости ягода — приятное дополнение к освежающему вкусу. Но только японцы додумались разлить это по банкам и добавить не просто ягоду, а кусочек кокосового желе.

Попробовать негазированные сладкие напитки с плавающим внутри желе можно в автоматах, которыми уставлены торговые центры крупных городов. Внутри — банки, привезенные напрямую из Японии, по 100 рублей за штуку, что достаточно дорого и поэтому не сможет привлечь массовую аудиторию.

Но что будет, когда кто-то догадается разливать подобные напитки в России? РБК уверен, что скоро так и будет, и тогда россияне по-настоящему откроют для себя радость от напитка, в котором плавает виноградина, кусочек манго или небольшой кубик кокосового желе.

СМЕСИ ДЛЯ ВЫПЕЧКИ

Наборы для выпечки блинов, кексов, хлеба и даже для приготовления пирожных "картошка" — новое слово для отечественных супермаркетов. В России такие товары выпускают под брендом "Печем дома", и это функциональные смеси для тех, кто не хочет лично смешивать яйца, муку и все остальные ингредиенты, необходимые для приготовления оладий или блинов.

В Европе и США к такой продукции давно привыкли: на прилавках американских супермаркетов готовые смеси для выпечки занимают много места, а конкуренция внушительная. Смеси берут и домохозяйки, которые ценят свое время, и молодые родители, которые просто не умеют выдерживать верные пропорции при приготовлении кексов или печенья.

РБК отмечает, что в России конкуренция заметно меньше, а выделиться здесь стараются не столько ассортиментом, сколько добавочными функциями. К примеру, в "Печем дома" запустили отдельную линейку для детей с видеорассказами о том, как весело и правильно печь капкейки, торты и другие вкусности. Семейная аудитория наверняка оценит.

Еще одно важное отличие: если на Западе в основном концентрируются на смесях для сладких блюд — блинов или печенья — то в России к ним придется добавить что-то несладкое, к примеру, тот же хлеб. Все дело в разнице менталитетов. Диетолог рассказал, какой популярный напиток опасен для организма

СЫР В ВИДЕ СПРЕЯ И МАСЛО В БАТОНЧИКАХ

Товар, который называется "spray cheese", легко встретить в любом супермаркете США или Австралии. Внутри — просто сыр (иногда плавленый). Но в отличие от обычного, баллон с таким сыром не нужно хранить в холодильнике, достаточно поставить на полку в шкафу. А сделать бутерброд можно одним движением, распылив вязкий сыр-спрей на хлеб или крекер.

В Америке вообще любят помещать любые продукты в баллончики под давлением. Помимо сыра в виде спрея там продается масло для жарки — подсолнечное, оливковое или даже кокосовое. Побрызгал на сковороду — и можно готовить второе. Идеальное решение для тех, кто любит готовить и не хочет возиться с привычными бутылками растительного масла.

КОНЦЕНТРАТЫ ГАЗИРОВКИ И НАПИТКИ В ВИДЕ ПОРОШКА

И снова напитки, на сей раз порошкообразные. Если вы любите газировку, но не хотите тащить двадцать литров любимого напитка на две недели вперед, выход есть: взять банку с порошком. Пара ложек такого порошка, бутылка обычной кипяченой воды — и у вас в руках та самая кола. Или апельсиновый лимонад. Или что угодно еще, вплоть до тех же спортивных напитков и энергетиков.

Порошкообразные смеси покажутся очень удобными для тех, кто на постоянной основе пьет какой-нибудь не самый привычный напиток и не хочет колесить по магазинам в поисках еще одной бутылки. Родина такого способа — всё те же США, где принято закупаться раз в пару недель, зато впрок. Для российских гипермаркетов такие смеси стали бы отличным дополнением к секции с газировкой.

Альтернатива порошкам — крошечные бутылочки с концентратом. Любите лимонад, но хотите сделать его чуть менее насыщенным? А может, какой-то вкус, напротив, нуждается в большей концентрированности? Любители улучшать привычные вкусы наверняка оценят такой способ повлиять на рецептуру стандартной газировки.

Среди целевой аудитории — дети, подростки и женщины. Любительницы диет часто заботятся о здоровье и хотят наслаждаться любимыми вкусами в чуть меньшей концентрации, чем продается в магазинах. А дети и подростки, напротив, часто хотят получить более насыщенный вкус, чем тот, что предлагается по умолчанию. Названы пять продуктов, которые нельзя замораживать

БОБОВЫЕ СЛАДОСТИ

Сладости из бобовых — неотъемлемая часть культуры Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии. Россияне, побывавшие в Таиланде или Вьетнаме, наверняка пробовали местные сладости: почти половина из них содержит начинку из бобовой пасты. Ее умеренная сладость заметно контрастирует с привычными нам конфетами, после азиатской кулинарии стандартные русские сладости кажутся приторными и чересчур вредными.

Специалисты РБК отмечают, что на деле так оно и есть: бобовые сладости куда полезнее тех, что распространены в Европе, США и России. В них нет искусственных сахаров — только те, что естественным образом содержатся во фруктах или иных ингредиентах.

Моти, банькхао, мэт и даже сируко — сладкий суп из угловатой фасоли, японская новогодняя сладость. Для европейского уха эти названия пока мало что говорят — но с проникновением азиатской культуры в нашу жизнь стоит ожидать особого спроса на восточные аналоги привычной пастилы, мармелада или зефира.

У таких продуктов есть все шансы завоевать популярность на волне роста ЗОЖ-движения, повального увлечения правильным питанием и культурного взаимопроникновения. Побаловаться сладким хочется каждому. А с бобовой начинкой сладости превратятся в невредное удовольствие с особенным колоритом.