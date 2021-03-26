МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. В 2020 году производство молочных продуктов с заменителем молочного жира выросло на 10%. В результате за год россияне съели почти 200 тысяч тонн ненатуральных молочных продуктов. Об этом сообщают ridus.ru со ссылкой на слова председателя совета директоров Молочного союза России Людмилы Маницкой. Роскачество проведет рейд в магазинах для оценки соблюдения новых правил продажи "молочки"

Эксперт считает, что такая тенденция сохранится и в 2021 году, поскольку это напрямую связано со снижением покупательской способности россиян. Она отметила, что в 2020 году увеличилось производство молокосодержащих продуктов с заменителем молочного жира до 192,2 тысячи тонн, что почти на 10% выше производства 2019 года, когда было произведено 174 тысячи тонн. "Это подтверждение того, что в течение 2020 года был повышенный спрос на производство продукции с содержанием растительных жиров, и потребитель с низкими доходами делал выбор в пользу этой продукции. Боюсь, что в этом году эта тенденция сохранится" — пояснила Маницкая.

Необходимо понимать, что заменитель молочного жира — это многокомпонентная композиция растительных жиров, приближенная по органолептическим и физико-химическим свойствам к молочному жиру. Маницкая подчеркнула, что в такой продукции не используется пальмовое масло, как принято считать.

"Пальмовое масло, которое чаще всего используют в пищевке, запрещено к использованию в молочной продукции. Для производства молокосодержащих продуктов используют только заменитель молочного жира. Но и его использование тоже ограничено — не более 50% жировой фазы продукта. Если используют его более 50% или используют обычное пальмовое масло, то эти продукты уже не могут быть отнесены к молочной продукции, и они имеют совершенно иные названия: заменитель сыра, заменитель сметаны, продукт белково-жировой, продукт плавленый и тому подобное", — объяснила эксперт.

Глава совета директоров Молочного союза России добавила, что на фоне роста цен на различные виды продуктов и товаров не стоит ожидать снижения объема продукта в привычной для потребителя упаковке. Во-первых, это не выгодно производству хотя бы потому, что необходима отладка оборудования под другие объемы и формы. Во-вторых, под это требуется новая упаковка, которая, как правило, изготавливается на несколько месяцев вперед.

Помимо этого, серьезное влияние на ценообразование на молочную продукцию оказывает отпускная цена сельхозпроизводителя на сырое молоко, из которого молокопереработчик производит ту или иную продукцию. Поэтому конечная цена товара закладывается уже на стадии сырья. И в этом смысле важны государственные меры поддержки молочного животноводства, отметила Маницкая. Сегодня в России вводят новый молочный запрет

"Что касается ограничения цены на всех уровнях производства — ни в коем случае! Искусственное вмешательство в экономику молочного производства приведет к увеличению дисбаланса между спросом и предложением. В рыночной экономике цены должен диктовать рынок, а не государство. Только на отдельные виды социально значимых продуктов государство может урегулировать цену. В молочной отрасли это питьевое молоко и сливочное масло", — сказала эксперт.

По ее словам, в сложившихся экономических условиях стоит рассмотреть вариант ограничения торговых сетей в возможности многократно увеличивать цены на молочную продукцию. Она отметила, что предложила бы ограничить наценку лишь в торговле — например, до 25%. "Потому что как бы ни изменялась цена на сырое молоко, это никак не сказывается на ценах в торговых сетях, где наценка на цельномолочную продукцию может достигать 50% и выше, а в категориях сыров и масла сливочного — до 100%",- резюмировала она.