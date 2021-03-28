МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Изменение стоимости национальных валют напрямую влияет на жизнь граждан страны. Как пишет "Российская газета" со ссылкой на основателя Frendex Group Руслана Пичугина, есть два важных момента, которые надо выделить для того, чтобы определить, как именно курс рубля влияет на жизнь россиян. Нефть, угроза санкций и Суэцкий канал: каким будет апрель

Вопрос о курсе рубля по отношению к евро и доллару практически всегда волнует россиян. Большее внимание граждане уделяют этой теме в периоды рыночной нестабильности либо в моменты их значительного колебания.

"Чтобы определить, насколько сильно в реальности оказывает влияние курс рубля на жизнь простых граждан, надо разделить два важных момента", — отметил эксперт.

Первый — самый важный — на цены в магазинах оказывает влияние среднесрочный курс валюты, а не краткосрочные колебания.

В частности, закупки тех же промтоваров для продажи происходят заблаговременно. Как правило, возможные курсовые колебания закладываются в контрактах заранее.

Сильнее всех отклонения от средних курсов чувствуют на себе туристы: они могут отразиться на ценах проживания в гостиницах, стоимости перелета и услуг за границей. То есть на те цены, которые изначально выставлены в иностранной валюте.

Также курсовая разница чувствуется при покупке иностранных товаров: запчастей, продуктов импортного производства и другого.

Если говорить о продуктах местного производства, то тут изменение курса рубля будет учитываться в базовых показателях инфляции.

"Производство продуктов питания — процесс непрерывный. И вот тут как раз можно "нарваться" на ситуацию, в которой закупка удобрений, семян или какого-то сырья будет произведена по краткосрочному высокому курсу. Однако это скорее отразится на прибылях производителей. Так как продажа продуктовых товаров первой необходимости, как правило, тоже производится по долгосрочным контрактам", — отметил он.

Пичугин дал прогноз по рублю на дистанции в два-три месяца.

"Если в Европе продолжатся локдауны, то евро будет слабеть против доллара США и при стабильной цене на нефть против рубля. Тем временем, сам рубль завис в весьма подвешенном состояние из-за стоимости черного золота, которая ждет решения ситуации с сухогрузом в Суэцком канале. А доллар США ожидает решений по очередному (теперь уже на три триллиона долларов) портфелю поддержке экономике", — пояснил он.

Итак, если опираться на ситуацию из данных на конец текущей недели, то не стоит ожидать обновления максимумов от рубля в парах с евро и долларом.

Но вот на дистанции в два-три месяца я ожидаю USD/RUB ближе к 77рублей,