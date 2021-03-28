МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Многие россияне оказывались в ситуации, когда в очередной платежке ЖКХ сумма резко увеличилась. "Российская газета" рассказывает, с чем это может быть связано.

По-первых, это может быть связано со счетчиком: уезжая на дачу или в длительную поездку, многие перестают подавать показания приборов учета (за воду или свет) управляющей компании.

"Однако поставщики ресурсов не знают, что дома вы не живете, и закон в такой ситуации предписывает им сначала выставлять счета по средним предыдущим показаниям, а после по нормативам. В итоге, вернувшись из поездки, вы можете легко обнаружить долг за воду тысяч на 20 и за электроэнергию еще столько же", — пишет газета.

Но если такое требование закона коммунальщики исполняют на ура, то другое — требующее сделать перерасчет, как только реальные показания счетчиков будут поданы — нередко игнорируют. Иногда вернуть необоснованно начисленные платежи можно только через жалобу в инспекцию. Поэтому эксперты советуют всегда подавать показания приборов, даже нулевые.

Что касается Московской области, то жители этого региона часто жалуются на невозможность сделать перерасчет оплаты вывоза мусора. "Но из Подмосковья регулярно приходят жалобы на то, что люди вынуждены платить за вывоз мусора, даже если не живут в квартире", — отметила в беседе с изданием исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. С тем же сталкиваются жители больших городов при расчете оплаты вывоза мусора с дач, в которых в зимний период никто не живет и "не мусорит".

"Перерасчет платы при отсутствии в помещении законодательством не предусмотрен", — сетует эксперт. И изменить эту законодательную нелепость пока не удается.

КАК ПРОВЕРИТЬ СУММЫ В ПЛАТЕЖКАХ

При этом издание поясняет: если вы считаете, что цифры в вашей платежке завышены, то можно проверить это онлайн. Сделать это можно посредством сайта Федеральной антимонопольной службы. Здесь есть калькулятор коммунальных услуг: eias.fas.gov.ru/calc_ku/.