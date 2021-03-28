МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. В России с апреля прекращает действовать упрощенный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Он был введен из-за пандемии коронавируса.

Теперь россиянам будет снова необходимо предоставлять все положенные документы для субсидии. Делать это придется каждые шесть месяцев.

Помимо этого, тем гражданам, кому субсидии были "автоматически" продлены в период пандемии, при очередной подаче документов сделают перерасчет средств.

В случае, если расчеты по справкам о доходах семьи покажут, что субсидия должна была быть больше тех средств, которые были фактически выплачены, получателю начислят недостающую сумму.

Однако если выяснится, что субсидия должна была быть меньше выплаченной получателю, в случае ее продления в период с 1 октября 2020 года по 1 апреля 2021 года, переплату гражданам придется вернуть.

По субсидии, которая была продлена в период с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, возвращать излишки не нужно.

Также напомним о том. что в январе власти РФ упростили порядок оформления субсидий. В 2021 году претендентам на эти выплаты не нужно предоставлять документы о наличии или отсутствии задолженности за ЖКУ.

Рассчитывать на субсидии могут россияне, которые тратят на оплату жилья больше 22% своего дохода. В большинстве субъектов РФ "порог" этих трат значительно ниже.