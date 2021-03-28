МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по экономической политике Николай Арефьев в беседе с радио "Говорит Москва" оценил возможность отмены продуктовых санкций против стран Запада.

"Меры эти затянутся надолго. Дело в том, что эскалация напряженности продолжается", — считает член Госдумы.

Он добавил, что новый президент США Джо Байден "еще больше направлен на эскалацию напряжения" как с с Россией, так и с Китаем и Ираном.

"Это до добра не доведет, это санкционная война", — констатировал парламентарий.

При этом Арефьев отметил, что сейчас предпосылок для снятия продуктового эмбарго нет. "Я считаю, что отказываться от этого не надо только потому, что надо развивать собственное производство", — счел он.

По его мнению, от продуктовых санкций в первую очередь несут западные фермеры. В России можно выращивать абсолютно все, в том числе бананы в теплицах, пояснил Арефьев.

"Я даже не почувствовал, что мы отказались от каких-то западных товаров", — подытожил член парламента.