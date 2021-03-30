МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 30 марта разрешил ввоз томатов и перцев в Россию 15 предприятиям Белоруссии, говорится в сообщении российского ведомства.

"Россельхознадзор с 30 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и перцев под гарантии Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь с 15 белорусских предприятий", — говорится в сообщении.

Поставки томатов из перца из Белоруссии были поэтапно запрещены в сентябре-ноябре 2020 года по причине систематических выявлений вируса мозаики пепино при поставках овощей их всех шести областей страны. Решение о снятии ограничений было принято по итогам рассмотрения представленных белорусской стороной материалов о проведенных мероприятиях и результатах лабораторных экспертиз, подтверждающих отсутствие вируса мозаики пепино в томатах и перцах.

С 30 марта ввоз овощей разрешен "Фирме "Кадино", "Гродненской овощной фабрике", ОАО "Рассвет им. К.П. Орловского", "Агрокомбинату "Ждановичи", "Агрокомбинату Несвижский", "Озерицкий-Агро", "Рудаково", филиалу "Весна-Энерго" РУП "Витебскэнерго", ФХ "Ольшаны", ФХ "Семинис", "Минскому парниково-тепличному комбинату", "Тепличному комбинату Мачулищи", КСУП "Тепличное", "Мозырской овощной фабрику" и КСУП "Брилево".