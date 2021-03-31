МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Кофе "навынос" в российских кафе в марте подорожал по сравнению с мартом прошлого года на 11%, но почти не изменился в цене с начала года, в не очень активный зимний сезон, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". ФАС подготовила проект о продлении соглашений по ценам на продукты

"По данным ИТ-компании "Эвотор", средний чек кофеен в России в марте 2021 года составил 218 рублей, что на 11% выше, чем в прошлом году. Среднее число чеков на одну кофейню за месяц выросло в марте 2021 года на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года", — сообщили в компании. Эксперты при этом оценивали небольшие торговые точки, где кофе предлагают "с собой", навынос.

"В апреле, во время локдауна, временно не работало больше половины кофеен в РФ и в Санкт-Петербурге, в Москве — 75%. Число кофеен вернулось к прежнему уровню только к сентябрю", — также сообщили в компании. При этом в Москве средняя стоимость заказа в небольших точках продаж кофе за год выросла сильнее, чем в Санкт-Петербурге, дороже был и сам напиток: так, эта стоимость у московских кофеен в марте выросла на 11% к прошлому году — до 235 рублей, а в Санкт-Петербурге — был на 8% выше, чем в марте 2020 года, составив 211 рублей.

В Северной столице при этом больше вырос спрос на кофе: например, в марте среднее число покупок в московской кофейне было на 11% выше, чем в прошлом году, а в Санкт-Петербурге — на 12%. В мае кофе навынос в Москве был на пике стоимости — тогда средний заказ стоил 262 рубля, а в течение года цена сильно варьировалась. А в Санкт-Петербурге самая высокая средняя цена заказа была в прошлогоднем августе ― 213 рублей, а в другие месяцы она составляла от 202 до 206 рублей, сообщили в "Эвоторе".

"По итогам 2020 года кофейный рынок сократился примерно на 7% из-за карантина и закрытия HoReCa, которые обеспечивали значительный вклад в развитие категории. Однако есть все основания полагать, что после снятия ограничений потребление кофе "вне дома", в том числе — "кофе с собой", — вернется к докарантинному уровню", — считает директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова.

Она напомнила, что в России в 2019 году среднедушевое потребление кофе впервые в истории превысило потребление чая, и эта тенденция сохранилась.