МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ослабление рубля, "закрытие" стран в связи с карантинными мерами и снижение производства сырья привели к удорожанию в прошлом году кофейной и чайной продукции, и производители не исключают, что могут поднимать цены и в текущем году, рассказали РИА Новости эксперты и представители отрасли. Названы причины роста цен на табачную продукцию, алкоголь и чай в 2021

"В конце 2020 года мы вынуждены были проинформировать клиентов о повышении отпускных цен на нашу продукцию в диапазоне от 2% до 8%, в зависимости от вида продукции", — сообщила директор по корпоративным коммуникациям группы компаний "Орими" (торговые марки чая Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", кофе Jardin, "Жокей") Мария Драбова. Она отметила, что листовой чай в ассортименте компании подорожал сильнее из-за того, что был значительный рост цен на чайное сырье.

Уровень цен в текущем году, продолжила Драбова, будет зависеть от стабильности рубля, мировых цен на чайно-кофейное сырье и тароупаковочные материалы, а также от общей конъюнктуры рынка. "Сегодня, например, мы работаем в условиях значительного роста тарифов на морские перевозки, что, в свою очередь, увеличивает себестоимость продукции", — заметила представитель компании.

Компания "Май" (торговые марки чая "Майский", "Лисма", "Ричард", Curtis, кофе – Coffesso) подняла цены на чай на 10% в две волны — в мае-июне и сентябре-октябре. Основная причина – девальвация рубля, пояснила и.о. глобального директора по маркетингу Виктория Гаврилова; кроме того, из-за резкого удорожания фрахта и упаковочных материалов в текущем году планируется еще одно повышение. "По категории "кофе" цены подняли на 7%. Планируем поднимать в 2021 из-за роста цен на кофе и цен на упаковки", — добавила она.

Драбова подчёркивает, что одной из основных причин повышения цен в прошлом году стало ослабление рубля: все страны импорта сырья находятся в долларовой зоне, а основная часть ингредиентов и упаковочных материалов идет из европейских стран. Кроме того, рост цен на сырье стал следствием и введенных весной карантинных мер, которые обусловили задержки отгрузок и снижение общего объема производства.

Например, было прекращение поставок чая из Индии, которое приводило порой к росту цен на сырье до 30% по сравнению с докарантинными уровнями, а также острый дефицит мытой арабики — из-за низкого урожая в Центральной Америке и общего снижения производства и поставок ведущими экспортерами, сказала собеседница агентства.

ПОТРЕБИТЕЛИ И ИХ ПОВЕДЕНИЕ

Спрос на чай в прошлом году оставался на том же уровне, а потребление кофе из HoReCa перешло в домашнее потребление, говорит представитель компании "Май". Сейчас, по ее словам, продолжается тренд на рост потребления натурального кофе, который прибавил чуть менее 10%.

Между тем и для чая, и для кофе произошли большие изменения в каналах продаж: снизились покупки в традиционной и сетевой рознице и выросли — в дискаунтерах, особенно — в "жестких", а также в интернет-магазинах и маркетплейсах. "Эти тренды продолжают быть актуальными", — заметила Гаврилова.

"В структуре потребления чая по-прежнему превалирует пакетированный чай, причем его доля стабильно растет. Однако доля листового чая в потреблении по-прежнему остается значительной: соотношение "пакетированный и листовой" составляет 68% и 32% в натуральном выражении", — сообщила Драбова, также отметив среди новых потребительских привычек значительный рост покупок в e-commerse.

При этом в целом, несмотря на рост издержек у производителей, у потребителей нет особенных поводов для тревоги, считает гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе "Росчайкофе" Рамаз Чантурия: по его словам, и поставщики, и производители заинтересованы в повышении цен лишь в той части, которая касается экономической целесообразности.

"Общая экономическая обстановка, снижение покупательской активности давит на всех, поэтому повышение цены – это высокий риск потери доли рынка и снижения продаж. Поэтому никто не рискует необоснованно повышать цены", — уверен Чантурия.