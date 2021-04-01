МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Изменения в "антитабачный закон", которые вводят в России единую минимальную цену табачной продукции, вступили в силу 1 апреля — с четверга и до конца года данная цена составляет 108 рублей за пачку. В России хотят ввести новое ограничение на продажу алкоголя и сигарет

Поправки, которые внесли изменения в закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, были приняты в конце декабря 2020 года. Ранее закон устанавливал, что в России запрещена продажа сигарет по цене выше максимальной розничной (которая устанавливается производителем) и ниже минимальной розничной (составляла 75% от максимальной).

Эксперты и участники рынка обращали внимание на недостатки данной системы, например, на возможность использования ее для применения "скидок" на сигареты, которые законом запрещены. Новая редакция закона устраняет подобную коллизию.

Теперь, согласно "антитабачному закону", меры государственного воздействия на уровень цен табачной продукции, на которую устанавливаются максимальные розничные цены, осуществляются через установление единой минимальной цены табачной продукции. Это цена, ниже которой не могут быть установлены максимальные розничные цены табачных изделий.

Продажа потребителям табачной продукции должна осуществляться по максимальным розничным ценам, а реализация по максимальным розничным ценам, которые установлены на уровне ниже действующей единой минимальной цены, запрещается (исключение составляют только отдельные случаи). Табачные изделия, произведенные или ввезенные в РФ до 1 апреля, с максимальной розничной ценой ниже единой цены могут быть реализованы до 1 июля 2021 года.

Единая минимальная цена рассчитывается на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки НДС и повышающего коэффициента. Согласно сообщению Минсельхоза РФ, единая минимальная цена на табачную продукцию с 1 апреля по 31 декабря 2021 года составляет 108 рублей.

"В прошлом году средняя цена пачки сигарет составляла порядка 120 рублей. После значительного повышения акцизов с 1 января 2021 года средняя цена пачки сигарет в текущем году, по оценкам Минфина, составит около 140 рублей. Таким образом, введение единой минимальной цены не окажет влияния на стоимость легальной табачной продукции", — сказал директор по работе с органами государственной власти JTI Россия Василий Груздев.

ПОНЯТНЫЙ ИНДИКАТОР

По словам собеседника агентства, единая минимальная цена станет важным инструментом в борьбе с нелегальным рынком табачной продукции. Груздев в беседе с РИА Новости указал, что доля этого рынка в 2020 году превысила 11%, а ущерб федеральному бюджету составил более 85 миллиардов рублей из-за неуплаченных акцизов и НДС.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок Philip Morris International (PMI) в России Александр Мироненко указал, что эта мера — один из эффективных инструментов для борьбы с нелегальным табачным оборотом.

"Единая минимальная цена — это индикатор, как для потребителей, так и для контролирующих органов, позволяющий выявлять продукцию нелегального происхождения с неуплаченным акцизом и другими налогами", — добавил он.

В "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) также отметили, что введение единой минимальной цены установит четкий и прозрачный порог легальной табачной продукции. "Как правило, нелегальная табачная продукция продается по цене ниже налоговой составляющей пачки. Введение механизма единой минимальной цены, в свою очередь, станет мерой, которая позволит эффективнее выявлять нелегальный продукт", — сообщили в компании.

ВОЙНА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ РЫНКОМ

Директор по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Илона Миртова указала, что в настоящее время стоимость пачки — решающий фактор при выборе сигарет. "Массовый уход потребителя в серую зону свидетельствует о том, что цена на легальные сигареты, произведенные в РФ, недоступна для большинства российских курильщиков", — сказала собеседник РИА Новости.

"Чтобы избежать наихудшего сценария, необходимо устранить экономическую выгоду от оборота нелегальной продукции: главным образом, добиться сокращения разрыва в стоимости легальной российской пачки и нелегально везенных сигарет из ЕАЭС, на которые по-прежнему приходится основная доля серого трафика", — продолжила она.

По ее словам, это возможно посредством сближения ставок акцизов, а также установления обязательного контроля на границах стран Таможенного союза с введением ответственности на незаконное перемещение продукции. "И конечно, первостепенной задачей по сдерживанию роста нелегального рынка остается недопущение новых факторов, которые способствуют искусственному завышению стоимости легальных сигарет", — подчеркнула Миртова.

В "БАТ Россия" отметили, что наравне с введением единой минимальной цены следует разработать и механизм ответственности за ее нарушение. "Необходимо также продолжить законодательную работу в части других мер, направленных на борьбу с нелегальным рынком табачных изделий в России, поскольку сама по себе данная мера не сможет дать ощутимого результата", — считают в компании.

Директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок PMI в России указал, что в последние годы благодаря совместным усилиям государства и бизнеса по борьбе с нелегальным оборотом табачной продукции удалось переломить тенденцию роста объемов нелегальной торговли. В то же время, продолжил Мироненко, подход должен оставаться комплексным.

"Необходимо добиться того, чтобы в полной мере заработали и другие меры, которые ранее уже обсуждались с правительством и Государственной думой: кратное повышение размеров административных штрафов за оборот нелегальной табачной продукции, создание реестра производственного оборудования и тщательный контроль за транзитными перевозками табачных и никотинсодержащих изделий через территорию РФ", — сказал он.