МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Более недели крупные торговые сети не смогут закупить сахар по фиксированной цене. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на два источника на рынке.

Производство растительного масла в Краснодарском крае

Правительство продлило соглашения по ценам на подсолнечное масло и сахар

Собеседники издания указали, что такая ситуация образовалась после решения властей с 1 апреля компенсировать производителям сахара затраты. Предприятия смогут получать от государства по 5 руб. за каждый проданный торговым сетям килограмм, при том, что эта цена зафиксирована на уровне 36 руб. за килограмм.

Собеседник издания указал, что сейчас заводам невыгодно продавать продукцию, поскольку с 1 апреля они смогут получать субсидии. Другой источник издания указал, что крупные компании не могут купить сахар, а производители отказываются им подтверждать объемы будущих поставок.

В Минсельхозе при этом ситуацию назвали стабильной. В "Ашане" и "Ленте" газете заявили, что проблем с поставками нет, продукция есть на полках.

В декабре прошлого года правительство приняло постановление, которое должно было помочь стабилизировать цены на базовые продукты — сахар и масло. Документ позволял Минсельхозу, Минпромторгу и ФАС заключать с торговыми сетями и производителями специальные соглашения.

В том же месяце власти заключили такой договор с поставщиками и ретейлерами. В нем участвовали предприятия, которые производили 90% продукции на рынке сахара и 85% — на рынке масла. В конце марта этого года правительство продлило заморозку цен на эти товары.