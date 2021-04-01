МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. За время пандемии в России электроника подорожала на 20%. Причем основной рост пришелся на первый квартал 2021 года, сообщают продавцы электроники. Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на информацию продавцов электроники.

"Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 года — на 10-12%. В частности, цены на ноутбуки в России в I квартале 2021 года выросли относительно последнего квартала прошлого года в среднем на 10%, а если сравнивать январь — март с аналогичным периодом прошлого года, то в среднем на 20-25%. Примерно на столько же выросли цены на всю компьютерную технику (лэптопы и десктопы)", — рассказали они.

"В ближайшие два квартала ожидается рост цен практически во всех категориях электроники, — спрогнозировал руководитель группы закупок цифровой техники "Ситилинка" Николай Петров. — В сегменте компьютерной техники это связано с дефицитом и увеличением стоимости комплектующих, а также ростом стоимости контейнерных перевозок".

Гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко подчеркнул, что никаких фундаментальных причин для снижения цен нет — дефицит компонентов на компьютерном рынке по-прежнему сохраняется и преодолеть его вряд ли получится до III квартала этого года".