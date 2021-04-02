МОСКВА, 2 апр – РИА Недвижимость. Посещаемость торговых центров Москвы в первом полугодии 2021 года упала почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал РИА Недвижимость президент консалтинговой группы Watcom, специализирующейся на анализе трафика посетителей ТЦ, Роман Скороходов. Интернет-торговля в России выросла в 1,6 раза в 2020 году

"Показатели Shopping Index Москвы по итогам первого квартала в среднем ниже, чем за аналогичный период прошлого года — на 23,1%. В сравнении с первым кварталом 2019 года посещаемость ниже на 18,4%", — сказал аналитик.

По его словам, восстановление трафика в торговых центрах происходит, но не быстрыми темпами. "На неделе со 2 по 8 марта в Москве наблюдался прирост посещаемости на 12,2%, по сравнению предыдущей неделей. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года это все равно отрицательная динамика (-18,8)", — сказал Скороходов.

В Санкт-Петербурге показатели лучше, добавил эксперт. Значение Shopping Index за первый квартал этого года в среднем ниже, чем за аналогичный период прошлого года, на 18,2%.