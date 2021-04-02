МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Зарубежными онлайн-магазинами чаще всего пользуются жители Дальневосточного федерального округа, а вот у жителей Москвы они совсем не в ходу, выяснили аналитики платежной системы "Мир". Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости. "Сбер" рассказал о росте интернет-трат россиян на триллион рублей

Исследование проводилось путем анкетирования, репрезентативная выборка составляет 1200 человек старше 18 лет.

"Примечательно, что чаще всего зарубежными онлайн-магазинами пользуются жители Дальневосточного федерального округа – видимо, в силу близости границ с азиатскими странами. А вот на Урале и в центральной России зарубежные площадки не популярны совсем, причем меньше всего по стране ими пользуются в Москве (12%)", — рассказала руководитель центра маркетинговых исследований платежной системы "Мир" Ирина Лобанова.

При этом почти половина россиян (49%) отметила, что периодически пользуется сервисами доставки. Впрочем, и до пандемии этот показатель был довольно высок – тогда 47% респондентов отметили, что пользуются доставкой.

Как пояснили авторы исследования, использование таких сервисов связано в первую очередь с их развитостью в конкретном городе: в Москве число пользователей доставки составляет 71%, в миллионниках – 50%, а вот в небольших городах – всего 38%. Самыми активными пользователями сервисов доставки оказались люди 25-34 лет. А 52% тех, кто в принципе заказывает доставку, отметили, что за прошедший год стали пользоваться ей чаще.

"Опыт покупок в интернете в целом есть у еще большего числа россиян – 66%, причем в Москве этот показатель доходит до 82%. 74% тех, кто занимается онлайн-шопингом, предпочитают российские онлайн-магазины, 20% чаще делают покупки в зарубежных", — также показало исследование.