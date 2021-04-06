МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Диетолог из Австралии Ребекка Гауторн развенчала популярный миф о полезном шоколаде, пишет Daily Mail.

Врач сравнила калорийность и состав нескольких видов шоколада.

В частности, помимо молочного и темного шоколада, она отметила веганский шоколад — он изготовлен без использования молока или других животных продуктов.

Итак, вопреки ожиданиям, самым малокалорийным оказался молочный шоколад. Он также содержал почти в два раза меньше насыщенных жиров, чем веганский шоколад, хотя именно последний чаще считают более полезным.

При этом темный шоколад тоже уступил молочному по этим показателям, однако в меньшей степени, чем веганский.

"Если вы любите темный или веганский шоколад, то ради бога, ешьте и дальше. Однако если вы предпочитали их только потому, что считали их более полезными продуктами, это знак, что лучше есть шоколад, который приносит вам настоящее удовольствие", — подытожила Гауторн.