МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российские законодатели рассматривают возможность продажи крепкого алкоголя только в спецмагазинах, пишет "Парламенская газета" со ссылкой на зампреда думского Комитета по охране здоровья Николая Говорина. Россиянам рассказали, во что лучше вкладывать остатки зарплаты

В частности, в России разрабатывают новую антиалкогольную государственную политику.

По мнению авторов инициативы, крепкий алкоголь необходимо продавать в специализированных магазинах, а частные наркоклиники необходимо обязать сообщать госорганам о пациентах.

"Статистика Минздрава вызывает сдержанный оптимизм, однако говорить, что все поставленные цели достигнуты, всё же нельзя. Я бы оценил выполнение программы на две трети. В целом, положения действовавшей до 2020 года Концепции были верными и эффективными. Их следует взять за основу и при разработке нового документа, дополнить и развить", — отметил Говорин.

Он пояснил, что статистика потребления алкоголя в стране не учитывает некоторые моменты. Например, в последние годы стало популярным самогоноварение, приготовление пива и других алкогольных напитков в домашних условиях. В инетрнете можно купить для этого все обрудование, их приобретение и использование законодательно не регулируется. Это провоцирует развитие домашнего пьянства, подчеркнул парламентарий.

"Нужно думать и над совершенствованием реализации алкоголя, потому что это не дело, когда в одном доме может быть два-три, а то и больше магазинов со спиртным. В итоге, мы должны стремиться, чтобы крепкий алкоголь продавался в специализированных магазинах. Чего глаз не видит, того душа не просит", — подытожил он.