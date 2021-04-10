МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Желание избавиться от нажитых за время самоизоляции лишних килограммов подстегнуло интерес россиян к постным продуктам: по сравнению с прошлым годом их стали покупать на 22% чаще, подсчитал для РИА Новости крупнейший в РФ оператор фискальных данных "Платформа ОФД". По ряду продуктов заметно вырос и средний чек, сильнее всего – по соевому молоку.

Аналитики сравнили данные за первые три недели Великого поста этого и прошлого года (с 15 марта по 4 апреля 2021 года и с 2 по 22 марта 2020 года). В исследовании они учли средние чеки по таким постным продуктам, как хлеб, соевое, кокосовое и миндальное молоко, фасоль, тофу, сухофрукты и грибы.

"За сравниваемые периоды частота покупок постных товаров (с указанием в названии "постный") выросла за год на 22%", — говорится в исследовании.

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Лидерами роста продаж в натуральном выражении стали миндальное и кокосовое молоко: продажи этих продуктов подскочили на 88% и 72% соответственно. На третьем месте оказался постный хлеб (+60%). Далее следуют тофу (+21%), фасоль (+11%), грибы и соевое молоко (+4%). Снизились только продажи сухофруктов и рыбы — на 25% и 4% соответственно.

По среднему чеку наиболее заметный рост показали соевое (на 120% — до 75 рублей), кокосовое (на 80% — до 92 рублей) и миндальное молоко (на 75% — до 81 рубля). Также вырос средний чек по тофу (на 70% — до 186 рублей), постному хлебу (на 17% — до 36 рублей), грибам (на 10% — до 163 рублей), рыбе (на 7% — до 284 рублей) и фасоли (на 6% — до 87 рублей). Снизился средний чек только по сухофруктам (на 35% — до 501 рубля).