МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Наказание в виде крупных штрафов угрожает тем дачникам Российской Федерации, которые используют для посадки весной свой собственный семенной картофель. Опытные эксперты в области агротехники и селекции говорят о том, что это незаконно. Для посадки необходимо использовать картофель, который специально выведен и выращен на территории специализированных семенноводческих хозяйств. Об этом сообщает UTRO.ru со ссылкой на UssurMedia и Союз садоводов России. В МЧС рассказали, как жарить шашлык на даче

Председатель одного из региональных отделений Союза садоводов Елена Храмцова рассказала в беседе с журналистами, что в случае того, если дачники или огородники на своих участках используют для высадки свои собственные картофельные клубни, по российскому закону это считается грубым нарушением правил, регламентирующих производство семян растений. Нарушение закона происходит лишь тогда, когда этот картофель посадят, вырастят, а потом будут им торговать, чтобы новый владелец снова его сажал для продажи.

Храмцова объяснила, что когда картофель на собственном подворье был посажен для того, чтобы его съесть, тогда это разрешается и никакого штрафа не будет. У себя в огороде для собственного питания дачники могут сажать любую картошку. Однако если заниматься продажей семян, то можно получить штраф от 300 до 500 рублей.