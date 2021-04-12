МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы утвердил три мировых соглашения в деле по иску крупных российских кондитерских компаний "Рот Фронт", "Красный Октябрь" и "Бабаевский" к московскому ООО "Юнивест", импортеру и дистрибьютору кондитерских изделий белорусских производителей, следует из опубликованного определения суда. Траты россиян на постные продукты за год резко выросли

Ответчик признал, что предлагая к продаже и реализуя в России продукцию ОАО "Красный Мозырянин" – конфеты "Легенда", пастилу "Неженка", мармелад "Со вкусом барбариса", а также продукцию ОАО "Красный Пищевик" – "Подарочный зефир ванильный в шоколаде" и драже "Цветной горошек" — нарушил права кондитерской фабрики "Рот Фронт" на ее товарные знаки "Легенда", "Неженка", "Барбарис", "Подарочные" и "Цветной горошек".

В итоге за нарушение прав на общеизвестный товарный знак "Барбарис" импортер заплатит правообладателю 400 тысяч рублей компенсации и еще по 75 тысяч рублей – за незаконное использование каждого из четырех других брендов. Компания "Юнивест" также признала нарушение прав кондитерского комбината "Красный октябрь" на его товарные знаки "Мишка" и "Загадочные", за что выплатит правообладателю по 75 тысяч рублей компенсации. Ответчик ввозил в Россию мармелад "Мишутка" и зефир "Загадочный" фабрики "Красный Мозырянин".

Наконец, третье мировое соглашение "Юнивест" заключил с кондитерским концерном "Бабаевский", которому также выплатит 150 тысяч рублей за нарушение его прав на бренды "Морские" и "Талисман". Ответчик предлагал к продаже и продавал конфеты "Морские-топ" и зефир "Волшебный талисман" производства все той же фабрики "Красный Мозырянин". Названы причины плохого спроса на российские продукты за рубежом

Изначально в иске было заявлено требование о взыскании с ответчика 2,9 миллиона рублей компенсации, но от остальной части требований истцы в мировых соглашениях отказались. В свою очередь "Юнивест" обязался больше не нарушать права истцов на интеллектуальную собственность.

"Красный Октябрь", "Кондитерский концерн Бабаевский" и "Рот Фронт", как и еще 16 российских фабрик, образуют холдинг "Объединенные кондитеры", входящий в группу "Гута". Холдинг с 2015 году развивает собственную розничную сеть "Аленка", насчитывающую более 100 кондитерских супермаркетов в различных регионах РФ.