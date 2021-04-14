МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В России составлен рейтинг жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) от граждан, пишет "Российская газета".

Если раньше людей в сфере ЖКХ больше всего волновали вопросы состояния и ремонта многоэтажек, то в январе-марте текущего 2021 года на первом месте — жалобы на начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).

Сюда входят и перерасчеты, и дополнительные платежи, и комиссии.

Итак, по данным ЖКХ "Контроль", 17,5% всех жалоб россиян, которые пришли на горячие линии и в приемную Национального центра "ЖКХ Контроль", приходится именно на платежки.

На втором месте — 15,2% жалоб — неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов.

Третья строчка — управление многоквартирными домами — 11,8%.

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