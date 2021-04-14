Составлен рейтинг проблем у россиян в сфере ЖКХ
МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. В России составлен рейтинг жалоб в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) от граждан, пишет "Российская газета".
Если раньше людей в сфере ЖКХ больше всего волновали вопросы состояния и ремонта многоэтажек, то в январе-марте текущего 2021 года на первом месте — жалобы на начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ).
Сюда входят и перерасчеты, и дополнительные платежи, и комиссии.
Итак, по данным ЖКХ "Контроль", 17,5% всех жалоб россиян, которые пришли на горячие линии и в приемную Национального центра "ЖКХ Контроль", приходится именно на платежки.
На втором месте — 15,2% жалоб — неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов.
Третья строчка — управление многоквартирными домами — 11,8%.
Также в топ-10 вошли:
- качество коммунальных услуг — 9,8%
- капитальный ремонт — 8,5%
- благоустройство придомовой территории — 6,2%
- общие собрания собственников — 3,3%
- обращение с ТКО — 3,3%
- общее имущество (состав, возврат, распоряжение) — 2,8%
- иные — 21,6%.
https://1prime.ru/consumer_markets/20210414/833462344.html