МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Всплеск цен на куриные яйца в России является традиционным явлением перед Пасхой, заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

По данным Росстата, цены на яйца с 6 по 12 апреля в среднем по стране увеличились на 2,3%. Неделей ранее, с 30 марта по 5 апреля, яйца подорожали на 2,1%. Рост цен к 12 апреля с начала года составил 11,6%.

"Яйца сейчас высокую динамику демонстрируют. Но у нас Пасха близится (в текущем году она отмечается 2 мая — ред,), это традиционное время всплеска цен. Но за этим внимательно следят. Мы ряд вещей предложили, в частности, сетям сделать — мы думаем, они пойдут (на такие меры — ред.)", — сказал журналистам Кузнецов. Он указал, что в данном случае речь идет о механизмах саморегулирования. В России продолжают расти цены на продукты

Глава департамента заметил, что на подорожание яиц повлиял комплекс факторов: производство в результате вспышек болезней птицы сократилось, а переходящие запасы сформированы не были. "В мае и производство увеличится, и спрос упадет, все-таки он сейчас перед Пасхой высокий. Производство обещают очень сильно нарастить", — добавил он.

В настоящее время правительство РФ имеет право ограничивать рост цен на социально значимые продовольственные товары: предельные розничные цены на такие продукты могут устанавливаться на срок не более 90 дней в случае, если в течение 60 календарных дней подряд рост розничных цен на продовольственные товары составляет 10% и более с исключением сезонного фактора.

Кузнецов подчеркнул, что регулирование цен — это крайняя мера. "Такая возможность имеется в случае, если, но пока мы считаем, этого делать не надо", — сказал директор департамента.

При этом он отметил, что российские торговые сети продают яйца по ценам, которые ниже закупочных. "Одна из очень крупных сетей в день несет убытков только по яйцу — 25 миллионов рублей. В день. Долго такая ситуация тоже не может продолжаться", — подчеркнул Кузнецов.